Сколько стоит iPhone 17 — какова реальная себестоимость смартфона Apple

В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone 17 Pro Max продается за 1 199 долларов, но оценка разбора показывает, что сумма стоимости основных деталей — около 408 долларов. Это не означает "чистую" прибыль: разницу формируют разработка, производство, логистика и поддержка, которые не видны в таблице компонентов.

Об этом пишет SupercarBlondie.

Какова себестоимость iPhone 17 Pro Max

Оценочная "стоимость корзины" для iPhone 17 Pro Max составляет 408,13 доллара. Самые дорогие позиции:

чип A19 Pro — 90,85 доллара;

5G-модем — 90 долларов;

модуль камер — 80 долларов;

дисплей — 80 долларов.

Именно они создают основную часть себестоимости. Меньшие статьи расходов:

корпус — 20,79 доллара;

аккумулятор — 4,10 доллара;

хранилище 256 ГБ — 20,59 доллара;

память — 21,80 доллара.

Все узлы изготавливаются под строгие спецификации Apple: процессор интегрирован с iOS, камера настроена под алгоритмы компании, а дисплей соответствует точным требованиям к качеству.

Разрыв между 408 долларов за компоненты и 1 199 долларов в магазине не равен чистой прибыли. В финальную цену входят многолетние инвестиции в дизайн чипов, улучшение камер и развитие iOS, глобальное производство, контроль качества и доставка. Также свою долю имеют маркетинг, розничная сеть и сервис. Кроме того, флагман вплетен в более широкую экосистему Apple — от сервисов до аксессуаров — что помогает удерживать стабильную выручку и финансировать будущие продукты.

Напомним, одно из наименее заметных, но технически значимых обновлений iPhone 17 Pro — это появление системы парового охлаждения. Она заменяет традиционные тепловые трубки и позволяет эффективнее отводить тепло от процессора во время длительных нагрузок.

Также мы писали, что серия iPhone 17 принесла ряд заметных обновлений — от редизайна камерного модуля до более ярких дисплеев и более тонких рамок. Однако многие из этих нововведений пользователи Android уже видели ранее.