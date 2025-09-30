Царапины и потертости на iPhone 17 — Apple предложила решение

На столе коробка из-под iPhone 17 Pro и смартфоном на ней. Фото: Unsplash

В Apple Store заметили следы и "царапины" на демонстрационных iPhone 17 — преимущественно на заднем стекле и вокруг блока камер. Компания выяснила причину и уже внедряет решение, чтобы предотвратить появление новых меток на витринных образцах.

Об этом пишет 9to5Mac.

Что произошло и какие шаги предпринимает Apple

После старта продаж линейки iPhone 17 покупатели быстро обратили внимание на следы на выставочных устройствах в магазинах. Apple провела проверку и установила, что проблему вызывают изношенные MagSafe-подставки со вставленным металлическим кольцом. При снятии телефона его легко зацепить об этот элемент, и со временем кольцо стирается и оставляет на корпусе следы перенесенного материала. В компании уточняют, что это не царапины, а именно "трансфер материала", который можно удалить при очистке; подобное наблюдали и на выставочных iPhone 16.

В ответ магазины начали устанавливать силиконовые кольца по краям подставок — в частности это заметили в новом магазине Apple в Гинзе. В то же время такие кольца не "вылечивают" уже обозначенные следами модели, поэтому Apple дополнительно изменила подход к уходу: как сообщил Марк Гурман, корпоративный офис призвал сотрудников чаще чистить демонстрационные устройства, смешивая "солевое вещество" со стандартным раствором для уборки.

Способ работает и в домашних условиях: после использования подставки в магазине на iPhone 17 Pro остались метки, которые удалось снять смесью воды и морской соли — этот метод сработал лучше, чем вода или изопропиловый спирт. Впрочем, результат может отличаться в зависимости от случая.

Напомним, iPhone 17 в этом году стал самым ожидаемым смартфоном Apple и быстро получил звание главного выбора пользователей. Но несмотря на ряд весомых преимуществ, новинка имеет и свои недостатки, которые для части потенциальных покупателей могут стать решающими.

Также мы писали, что первые владельцы iPhone 17 обращают внимание на неожиданную проблему — быстрое появление царапин на корпусе. Больше всего нареканий поступает от пользователей моделей Pro, в частности iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, где царапины возникают даже при аккуратном использовании.