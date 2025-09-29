iPhone 17 — какие минусы имеет новинка и кому стоит повременить с обновлением

Смартфон Apple iPhone 17. Фото: Unsplash

Смартфон Apple iPhone 17 стал главным выбором пользователей этого года. Поддержка Always-On и 120 Гц наконец добрались до базовой модели, а стартовая память удвоилась — при той же цене. Однако некоторые минусы нового флагмана могут стать для кого-то решающими перед покупкой.

Что изменилось и почему это важно

В течение нескольких лет выбор стандартного iPhone означал отказ от части базовых удобств из "про"-линейки — от более яркого экрана до полезных аппаратных мелочей. С iPhone 17 этот разрыв почти исчез: модель впервые получила Always-On и панель с переменной частотой обновления до 120 Гц (ProMotion). В покое экран опускается до 1 Гц для экономии, а при взаимодействии разгоняется до 120 Гц — интерфейс ощущается заметно более плавным.

Сам Always-On работает как на "про"-версиях: когда телефон лежит, на приглушенном фоне видны обои, виджеты, часы и уведомления, все это можно настроить или отключить и расход батареи при этом минимальный. Дисплей стал чуть больше — 6,3 дюйма вместо 6,1 дюйма — благодаря более тонким рамкам и едва заметно более высокому корпусу, стал ярче, получил антибликовое покрытие и, по заявлению Apple, лучшую устойчивость к царапинам.

Камеры обновились точечно. Сверхширик перешел с 12 до 48 Мп (как у Pro) и дает чуть больше детализации и насыщенные цвета, хотя разница заметна не всегда. Фронталка с новым квадратным сенсором на 18 Мп поддерживает "умное" кадрирование: стартует под селфи на одного человека, автоматически расширяет угол, когда в кадр заходят другие, и при необходимости переходит в более широкий горизонтальный фрейм, даже если телефон держишь вертикально.

Какие слабые места имеет базовый iPhone 17

Под длительной игровой нагрузкой корпус ощутимо нагревается, а Apple Intelligence пока что либо малополезная, либо вообще отсутствует в работе. Но несмотря на это, iPhone 17 — лучший "обычный" iPhone за много лет: за те же деньги вы получаете вдвое больше памяти, чуть лучше камеры и, главное, экран, который сразу поднимает ежедневный опыт на новый уровень.

В отличие от Pro-версии, iPhone 17 не имеет телеобъектива, большого зума и нового дизайна, но если вам это не важно, вы можете стать владельцем базового айфона без ощущения компромисса.

Напомним, iPhone остается одним из самых дорогих, но одновременно и самых популярных инструментов для работы, коммуникации и ежедневных задач. Высокая цена не делает его вечным — как и любое электронное устройство, смартфон имеет ограниченный срок службы.

Также мы писали, что среди владельцев новой серии iPhone 17 появились жалобы на нестабильность подключения. Некоторые пользователи сообщают о случайных разрывах Wi-Fi-соединения, которые нередко сопровождаются проблемами с работой Bluetooth.