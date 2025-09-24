Видео
В iPhone 17 нашли критический баг в первую неделю продаж

В iPhone 17 нашли критический баг в первую неделю продаж

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 10:34
iPhone 17 теряет Wi-Fi и Bluetooth — на что жалуются пользователи
На столе смартфон Apple iPhone 17. Фото: Unsplash

Пользователи новой линейки iPhone 17 сообщают о периодических разрывах соединения Wi-Fi. Проблема проявляется у небольшого количества владельцев и сопровождается нестабильной работой Bluetooth.

Об этом пишет AppleInsider.

Читайте также:

Что именно происходит

Некоторые владельцы iPhone 17 обратились на форум поддержки Apple с жалобами на то, что соединение Wi-Fi время от времени "падает". Сбой касается именно семейства iPhone 17 и, по имеющимся отзывам, случается не у всех, но у заметной части пользователей.

Сообщения отличаются деталями, однако общим признаком является то, что Wi-Fi — иногда вместе с Bluetooth — отсоединяется как в заблокированном, так и в разблокированном состоянии смартфона. Часть пользователей отмечает, что соединение восстанавливается за несколько секунд.

"Создается впечатление, будто чипы, управляющие Wi-Fi и Bluetooth, каждый раз перезагружаются, когда просыпаешься телефон", — описывает ситуацию один из отзывов на Reddit.

Из-за этого, по словам автора, становится невозможно пользоваться AirPlay, а другие добавляют, что не работает и беспроводной CarPlay.

Отдельные сообщения указывают на связь проблемы с Apple Watch. Пользователи пишут, что сбои возникают, когда часы надеты и разблокированы, а если заблокировать Apple Watch или снять их, проблема исчезает. Конкретная модель часов при этом не прослеживается.

Публичных комментариев от Apple пока нет. Некоторые пользователи сообщают, что обращались в поддержку и их обращения "эскалировали" к инженерам компании. Учитывая, что проблема не касается каждого владельца CarPlay с iPhone 17 и Apple Watch, маловероятно, что речь идет об аппаратном дефекте. Существует вероятность, что сбои устранят программным обновлением.

Напомним, в iPhone 17 Pro Apple применила новые подходы в дизайне, программном обеспечении и камерах, что сделало устройство ближе к ведущим Android-флагманам. Это ощутимое изменение стратегии для компании, которая долгое время держалась уникального пути и почти не обращала внимания на конкурентов.

Также мы писали, что iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple — его толщина составляет всего 5,6 мм. Он прошел суровые испытания от JerryRigEverything: несмотря на сомнения в его прочности, согнуть устройство вручную не удалось, а результаты тестов оказались даже лучше ожидаемых.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
