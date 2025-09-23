Видео
Главная Технологии Эксперты провели тест автономности всех iPhone 17 — результаты

Эксперты провели тест автономности всех iPhone 17 — результаты

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:32
Автономность iPhone 17 — полный тест батареи всех моделей
В руках смартфоны iPhone 17 и iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

iPhone Air оказался более выносливым, чем ожидалось для корпуса толщиной 5,6 мм. В комплексных тестах автономности смартфон уступил Pro-моделям, но не слишком отстал от обычного iPhone 17.

Об этом пишет Tom's Guide.

Реклама
Читайте также:

Как тестировали новые iPhone 17

В испытаниях использован стандарт Tom's Guide Battery Test: непрерывное пролистывание веб-страниц в сети 5G при яркости экрана 150 нит. Дополнительно проверен расход заряда во время 5-часового воспроизведения одного и того же видео на YouTube. Параллельно тестировались iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, а также Samsung Galaxy S25 Edge и Galaxy S25 Ultra.

Результаты веб-серфинга с 5G следующие:

  • iPhone 17 Pro Max — 17 часов 54 минуты;
  • iPhone 17 Pro — 15 часов 32 минуты;
  • Galaxy S25 Ultra — 14 часов 27 минут;
  • iPhone 17 — 12 часов 47 минут;
  • iPhone Air — 12 часов 2 минуты;
  • Galaxy S25 Edge — 11 часов 48 минут.

iPhone Air проработал 12 часов 2 минуты — чуть дольше Galaxy S25 Edge (11:48) и на 45 минут меньше, чем iPhone 17 (12:47). Абсолютным лидером стал iPhone 17 Pro Max с 17:54, а iPhone 17 Pro показал 15:32.

Результаты воспроизведения потокового видео в течение 5 часов по остатку заряда следующие:

  • iPhone 17 Pro Max — 88%;
  • iPhone Air — 81%;
  • iPhone 16 Pro Max — 80%;
  • Galaxy S25 Ultra — 75%;
  • Galaxy S25 Edge — 67%.

После пяти часов стриминга iPhone Air имел 81% заряда — заметно лучше, чем тонкий Galaxy S25 Edge (67%). Теоретическая экстраполяция для Air дает ориентировочные 26 часов 19 минут воспроизведения видео.

По заявлению Apple, MagSafe Battery за 99 долларов добавляет около 65% заряда для iPhone Air. В испытаниях с таким аккумулятором смартфон проработал 17 часов 15 минут, что почти равно результату 17 Pro Max в тесте веб-серфинга.

Напомним, первые владельцы iPhone 17 уже сталкиваются с проблемой быстрого появления царапин на корпусе. Больше всего нареканий поступает от пользователей Pro-версий — iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, которые, несмотря на высокий статус, оказались менее устойчивыми к ежедневному износу.

Также мы писали, что в Украине уже стартовали предзаказы на всю линейку iPhone 17 с официально подтвержденными ценами. Несмотря на военное положение, экономические трудности и высокую стоимость, спрос на новинки растет, и больше всего заказов приходится именно на топовую модель iPhone 17 Pro Max.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
