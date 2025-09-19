В Украине стартовали предзаказы iPhone 17 — какие официальные цены на новинки

Смартфон iPhone Air на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

В Украине открыли предзаказ на линейку iPhone 17 с подтвержденными официальными ценами. Спрос растет, несмотря на войну, экономическую нестабильность и высокую стоимость — больше всего заказов приходится на iPhone 17 Pro Max.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил руководитель департамента стратегических коммуникаций COMFY Антон Одарюк.

Какие официальные цены на новую линейку iPhone 17 в Украине

Официальные цены в Украине следующие:

iPhone 17 — от 46 800 грн;

iPhone 17 Pro — от 64 000 грн;

iPhone 17 Pro Max — от 70 000 грн;

iPhone 17 Air — от 58 500 грн.

По словам Одарюка, самой востребованной моделью стал iPhone 17 Pro Max — на него пришлось 63% всех предзаказов.

В то же время рынок сталкивается с проблемой "серого" импорта: около 80% айфонов завозятся нелегально, что искажает ценообразование. Официальные ритейлеры, в частности COMFY, заявляют, что пытаются этому противодействовать.

Одарюк уточнил, что прием предзаказов уже начат, а "у всех игроков будут плюс-минус одинаковые цены". Он также отметил, что Украина второй год подряд входит во "вторую волну" мировых продаж Apple — официальные поставки отстают лишь на неделю от США, Великобритании и Германии. На "сером" рынке, по наблюдениям Одарюка, максимальные комплектации iPhone 17 Pro Max сейчас доходят до 150 тыс. грн.

"На самом деле уже есть цены. Уже у нас стадия предзаказа. Вы уже можете предзаказать, и у всех игроков будут плюс-минус одинаковые цены", — сказал Антон Одарюк в эфире.

Официальные продажи новой линейки iPhone 17 в Украине стартуют 26 сентября.

Напомним, в 2025 году Apple впервые оснастила базовую модель iPhone 17 дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что ранее было привилегией только "премиальных" версий. В то же время ряд функций, которые уже давно стали стандартом в мире Android, до сих пор остаются недоступными.

Также мы писали, что Apple презентовала линейку iPhone 17 во всем мире, после чего было проведено исследование уровня доступности флагмана в разных странах. За основу взяли iPhone 17 Pro и подсчитали, сколько рабочих дней по стандартному 8-часовому графику должен отработать средний работник в Украине, чтобы позволить себе приобрести этот смартфон.