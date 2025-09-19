Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии В Украине открыли предзаказ iPhone 17 — какие официальные цены

В Украине открыли предзаказ iPhone 17 — какие официальные цены

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:59
В Украине стартовали предзаказы iPhone 17 — какие официальные цены на новинки
Смартфон iPhone Air на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

В Украине открыли предзаказ на линейку iPhone 17 с подтвержденными официальными ценами. Спрос растет, несмотря на войну, экономическую нестабильность и высокую стоимость — больше всего заказов приходится на iPhone 17 Pro Max.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил руководитель департамента стратегических коммуникаций COMFY Антон Одарюк.

Реклама
Читайте также:

Какие официальные цены на новую линейку iPhone 17 в Украине

Официальные цены в Украине следующие:

  • iPhone 17 — от 46 800 грн;
  • iPhone 17 Pro — от 64 000 грн;
  • iPhone 17 Pro Max — от 70 000 грн;
  • iPhone 17 Air — от 58 500 грн.

По словам Одарюка, самой востребованной моделью стал iPhone 17 Pro Max — на него пришлось 63% всех предзаказов.

В то же время рынок сталкивается с проблемой "серого" импорта: около 80% айфонов завозятся нелегально, что искажает ценообразование. Официальные ритейлеры, в частности COMFY, заявляют, что пытаются этому противодействовать.

Одарюк уточнил, что прием предзаказов уже начат, а "у всех игроков будут плюс-минус одинаковые цены". Он также отметил, что Украина второй год подряд входит во "вторую волну" мировых продаж Apple — официальные поставки отстают лишь на неделю от США, Великобритании и Германии. На "сером" рынке, по наблюдениям Одарюка, максимальные комплектации iPhone 17 Pro Max сейчас доходят до 150 тыс. грн.

"На самом деле уже есть цены. Уже у нас стадия предзаказа. Вы уже можете предзаказать, и у всех игроков будут плюс-минус одинаковые цены", — сказал Антон Одарюк в эфире.

Официальные продажи новой линейки iPhone 17 в Украине стартуют 26 сентября.

Напомним, в 2025 году Apple впервые оснастила базовую модель iPhone 17 дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что ранее было привилегией только "премиальных" версий. В то же время ряд функций, которые уже давно стали стандартом в мире Android, до сих пор остаются недоступными.

Также мы писали, что Apple презентовала линейку iPhone 17 во всем мире, после чего было проведено исследование уровня доступности флагмана в разных странах. За основу взяли iPhone 17 Pro и подсчитали, сколько рабочих дней по стандартному 8-часовому графику должен отработать средний работник в Украине, чтобы позволить себе приобрести этот смартфон.

Apple Украина магазины смартфон цены iPhone 17
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации