Индекс доступности iPhone — сколько нужно работать в Украине, чтобы купить 17 Pro

Смартфон Apple iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple представила новую линейку iPhone по всему миру, и исследование показывает, насколько по-разному жители разных стран могут позволить себе флагман. За эталон взяли iPhone 17 Pro и подсчитали, сколько полных рабочих дней по 8-часовому графику нужно среднему работнику, чтобы его приобрести.

Исследование провело издание Tenscope.

За сколько рабочих дней украинцы смогут купить iPhone 17 Pro

Эталонной ценой для всех стран и штатов стала официальная розничная цена в США на iPhone 17 Pro (256 ГБ) — 1 099 долларов. Хотя Украины нет в исследовании, учитывая среднюю заработную плату в 25 тыс. грн (примерно 600 долларов в месяц), на iPhone 17 Pro украинцам нужно работать около 55 дней.

Сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 17 Pro. Фото: Tenscope

Учитывая данные из таблицы, можно сделать такие выводы:

в Люксембурге хватит примерно трех дней, тогда как в Индии — 160 дней;

работнику в Индии нужно работать в 51 раз дольше, чем в Люксембурге, за тот же смартфон;

в Соединенных Штатах среднему работнику нужно чуть меньше чем 4 дня;

в среднем по исследованным странам — около 26 дней.

Много работы — мало вознаграждения. В Индии и на Филиппинах люди работают одни из самых длинных недель, но им все равно нужно 160 и 101 день соответственно, чтобы позволить себе телефон.

Напомним, iPhone традиционно не отличались большой автономностью, однако с каждым новым поколением показатели постепенно улучшаются. Это поднимает вопрос: какие модели способны работать дольше без подзарядки и какую минимальную сумму придется потратить украинцам на такие гаджеты.

Также мы писали, что на ежегодной презентации Apple представила ряд новинок: обновленные Apple Watch, третье поколение беспроводных AirPods Pro и серию смартфонов iPhone 17. Все цены на устройства стали известны на событии.