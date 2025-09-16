Відео
Головна Технології Скільки потрібно працювати українцям, щоб купити iPhone 17 Pro

Скільки потрібно працювати українцям, щоб купити iPhone 17 Pro

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 10:34
Індекс доступності iPhone — скільки потрібно працювати, щоб купити 17 Pro в Україні
Смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple представила нову лінійку iPhone по всьому світу, і дослідження показує, наскільки по-різному мешканці різних країн можуть дозволити собі флагман. За еталон узяли iPhone 17 Pro і підрахували, скільки повних робочих днів за 8-годинним графіком потрібно середньому працівнику, аби його придбати.

Дослідження провело видання Tenscope.

Читайте також:

За скільки робочих днів українці зможуть купити iPhone 17 Pro

Еталонною ціною для всіх країн і штатів стала офіційна роздрібна ціна в США на iPhone 17 Pro (256 ГБ) — 1 099 доларів. Хоча України немає в дослідженні, враховуючи середню заробітну плату у 25 тис. грн (приблизно 600 доларів на місяць), на iPhone 17 Pro українцям потрібно працювати близько 55 днів.

Сколько дней работать, чтобы купить iPhone 17 Pro
Скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб купити iPhone 17 Pro. Фото: Tenscope

Враховуючи дані з таблиці, можна зробити такі висновки:

  • в Люксембурзі вистачить приблизно трьох днів, тоді як в Індії — 160 днів;
  • працівнику в Індії потрібно працювати в 51 раз довше, ніж у Люксембурзі, за той самий смартфон;
  • у Сполучених Штатах середньому працівнику потрібно трохи менше ніж 4 дні;
  • у середньому по досліджених країнах — близько 26 днів.

Багато роботи — мало винагороди. В Індії та на Філіппінах люди працюють одні з найдовших тижнів, але їм усе одно потрібно 160 та 101 день відповідно, щоб дозволити собі телефон.

Нагадаємо, iPhone традиційно не вирізнялися великою автономністю, однак із кожним новим поколінням показники поступово поліпшуються. Це підносить питання: які моделі здатні працювати довше без підзарядки та яку мінімальну суму доведеться витратити українцям на такі гаджети.

Також ми писали, що на щорічній презентації Apple представила низку новинок: оновлені Apple Watch, третє покоління бездротових AirPods Pro та серію смартфонів iPhone 17. Всі ціни на пристрої стали відомими на події.

українці Apple смартфон дослідження ціни iPhone 17
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
