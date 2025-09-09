Відео
Головна Технології Офіційні ціни на iPhone 17 і Air — скільки коштують новинки

Офіційні ціни на iPhone 17 і Air — скільки коштують новинки

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 22:03
Ціни на всі новинки Apple-2025 — iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch і AirPods
Нові смартфони Apple iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

Відбулася щорічна презентація Apple, на якій вона представила свої новітні пристрої. Зокрема, компанія показала нові моделі смартгодинників Apple Watch, нове покоління бездротових навушників AirPods Pro 3 та оновила лінійку смартфонів iPhone 17.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни отримали всі новинки Apple у цьому році.

Читайте також:

Скільки коштують всі новинки Apple

Попередні замовлення на всі представлені пристрої стартують у п'ятницю, 12 вересня. Ціни такі:

  • Apple Watch Series 11 — 399 доларів;
  • Apple Watch SE 3 — 249 доларів;
  • Apple Watch Ultra 3 — 799 доларів;
  • Apple AirPods Pro 3 — 249 доларів;
  • iPhone 17 — від 799 доларів;
  • iPhone Air — від 999 доларів;
  • iPhone 17 Pro — від 1099 доларів;
  • iPhone 17 Pro Max — від 1199 доларів.

Відправлення попередніх замовлень та офіційний продаж у роздрібних магазинах розпочнеться 19 вересня.

Нагадаємо, iPhone Air став надтонкою технологічною новинкою з дзеркальним покриттям корпусу. Apple детально представила ключові особливості цього пристрою.

Також ми писали, що центральним акцентом презентації компанії стала серія iPhone 17 разом із прем'єрою нового ультратонкого iPhone Air.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
