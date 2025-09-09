Ціни на всі новинки Apple-2025 — iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch і AirPods

Офіційні ціни на iPhone 17 і Air — скільки коштують новинки
Відбулася щорічна презентація Apple, на якій вона представила свої новітні пристрої. Зокрема, компанія показала нові моделі смартгодинників Apple Watch, нове покоління бездротових навушників AirPods Pro 3 та оновила лінійку смартфонів iPhone 17.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни отримали всі новинки Apple у цьому році.
Скільки коштують всі новинки Apple
Попередні замовлення на всі представлені пристрої стартують у п'ятницю, 12 вересня. Ціни такі:
- Apple Watch Series 11 — 399 доларів;
- Apple Watch SE 3 — 249 доларів;
- Apple Watch Ultra 3 — 799 доларів;
- Apple AirPods Pro 3 — 249 доларів;
- iPhone 17 — від 799 доларів;
- iPhone Air — від 999 доларів;
- iPhone 17 Pro — від 1099 доларів;
- iPhone 17 Pro Max — від 1199 доларів.
Відправлення попередніх замовлень та офіційний продаж у роздрібних магазинах розпочнеться 19 вересня.
Нагадаємо, iPhone Air став надтонкою технологічною новинкою з дзеркальним покриттям корпусу. Apple детально представила ключові особливості цього пристрою.
Також ми писали, що центральним акцентом презентації компанії стала серія iPhone 17 разом із прем'єрою нового ультратонкого iPhone Air.
