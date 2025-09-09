Відео
Яким буде iPhone 17 і в чому його основні переваги

Дата публікації: 9 вересня 2025 21:18
Перший погляд на iPhone 17 — що особливого в новинці
Apple представила iPhone 17. Кадр із відео

Компанія Apple нарешті зробила свій центральний анонс. Йдеться про лінійку iPhone 17 і новий ультратонкий iPhone Air.

Оновлена серія отримала найбільший редизайн за останні роки, повідомили під час презентації Apple.

Читайте також:

Новий iPhone 17 — це стандартна модель із подвійною камерою. Вона буде доступна в синьому, зеленому та фіолетовому кольорах.

iPhone 17 оснащений великим 6,3-дюймовим дисплеєм з більш тонкими рамками та технологією ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц. Увімкнено режим Always-on Display. Пікова яскравість становить 3000 ніт, а також підвищена міцність. Дисплей вкритий керамічним щитом Ceramic Shield 2 і має семишарове антивідблискове покриття.

iPhone 17
Особливості iPhone 17. Кадр із відео

Головні переваги iPhone 17

Також в Apple повідомили, що iPhone 17 отримав швидший і ефективніший процесор A19 з оновленим дисплеєм для ProMotion. Покращена система Neural Engine для підвищення продуктивності Apple Intelligence. LLM-моделі працюють швидше завдяки 6-ядерному центральному процесору та 5-ядерному графічному процесору. Цей телефон на 20% швидший, ніж iPhone 16.

Заявлено, що нова модель оснащена 48-мегапіксельною основною камерою з 2-кратним телеоб'єктивом. Термін служби акумулятора значно збільшився. iPhone 17 підтримує відтворення відео на 8 годин більше, ніж iPhone 16. 10 хвилин зарядки забезпечують 8 годин відтворення відео. Надширококутна камера з роздільною здатністю 12 мегапікселів підтримує макрозйомку 1x.

iPhone 17
Вартість iPhone 17. Кадр із відео

Оновлена 18-мегапіксельна фронтальна камера забезпечує найширший кут огляду. Сенсор удвічі більший за попередній та має квадратну форму. Підтримка фото та відео високої роздільної здатності в будь-якій роздільній здатності — більше не потрібно повертати телефон, щоб зробити знімок в альбомній орієнтації.

Попередні замовлення на моделі iPhone 17 почнуться в п'ятницю, запуск відбудеться 19 вересня.

Нагадаємо, під час презентації Apple було показано революційний смартгодинник Apple Watch SE 3 та Apple Watch Ultra 3.

Також ми розповіли про особливості ще однієї довгоочікуваної новинки AirPods Pro 3.

Артур Волков - Редактор
Автор:
Артур Волков
