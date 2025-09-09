Що відомо про нові Apple Watch Series 11 та Apple Watch Ultra 3

Лінійка новий Apple Watch. Кадр із відео

Компанія Apple оновила лінійку смартгодинників Watch. Цього року серія поповнилася бюджетною моделлю SE 3 та Ultra. Нові Apple Watch мають такі функції, як виявлення миготливої аритмії, виявлення падінь, екстрена кнопка SOS, вимірювання рівня кисню в крові.

І це далеко не всі можливості нових Apple Watch, повідомляє презентація компанії.

Нові Series 11 оснащені дисплеєм, удвічі стійкішим до подряпин, і підтримують 5G завдяки більш енергоефективному 5G-модему. Також з'явилася функція виявлення високого артеріального тиску. Apple Watch Series 11 здатні виявляти закономірності гіпертонії, використовуючи передові методи машинного навчання та серію досліджень. Вони не зможуть виявити всі випадки гіпертонії, але допоможуть багатьом людям виявити приховані проблеми.

Оновлення лінійки Apple Watch. Кадр з відео

Акумулятор Series 11 працює до 24 годин. Apple Watch Series 11 — це оцінювання сну, сповіщення про гіпертонію, збільшений час автономної роботи, стійкіший до подряпин дисплей, підтримка 5G, нові циферблати та багато іншого.

Інші новинки Apple Watch

Також вийшла версія Apple Watch SE з оновленим чипом S10. Годинник підтримує жести зап'ястя, датчик температури зап'ястя, 5G, функцію Always-on Display, підтримку Vitals, виявлення апное уві сні, оцінку сну й удвічі швидше заряджання.

Функції та особливості нових Apple Watch. Кадр з відео

Також були представлені Apple Watch Ultra 3. У них новий дисплей із ширококутним OLED-дисплеєм та більш тонкими рамками. Найбільший дисплей в історії Apple Watch, який може оновлюватися частіше, тому на циферблатах відображаються секунди. Підтримка стільникового зв'язку та супутникового зв'язку 5G. Супутник підтримує функцію "Find me" та повідомлення. До 42 годин автономної роботи.

Стартова ціна Apple Watch SE становить 249 доларів, Apple Watch Series 11 коштуватимуть 399 доларів, а Ultra 3 — 799 доларів. Передзамовлення відкрито вже сьогодні, старт продажів заплановано на 19 вересня.

