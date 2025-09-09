Презентація AirPods Pro 3 — що відомо про новинку від Apple

Перший погляд на AirPods Pro 3. Кадр із відео

Apple представила оновлену версію своїх бездротових навушників — AirPods Pro 3. Новинка отримала сучасний дизайн і поліпшене звучання.

На презентації Apple користувачі отримали можливість вперше побачити новинку.

Що відомо про AirPods Pro 3

Навушники AirPods Pro 3 вирізняються новим, полегшеним корпусом, революційною якістю звуку та абсолютно новими можливостями. Сам пристрій має такий самий вигляд, як поточна модель, але є і деякі невеликі зміни. Вони пропонують "захоплююче" просторове звучання.

AirPods Pro 3. Кадр з відео

Удвічі поліпшене активне шумозаглушення завдяки амбушюрам із пінним наповнювачем. Якість звуку також значно покращилася завдяки новій системі повітряного потоку.

AirPods Pro 3 також оснащені датчиком серцевого ритму. З їхньою допомогою можна відстежувати до 50 різних типів тренувань, використовуючи тільки AirPods Pro та iPhone.

Apple заявляє, що AirPods Pro мають найкраще активне шумозаглушення серед навушників, а також поліпшену ізоляцію голосу і підтримку функції перекладу слів. Функція "Прямий переклад" працює для спілкування в режимі реального часу. Коли ви розмовляєте з кимось за допомогою функції живого перекладу, ваш iPhone може передавати те, що ви хочете сказати, мовою співрозмовника. Але якщо обидва співрозмовники використовують AirPods Pro 3, розмова протікатиме природно в обох напрямках.

Apple поліпшила посадку AirPods Pro у вухах. Кожен навушник AirPods став меншим, а для надійнішої посадки конструкція навушників повторює форму вушного каналу. Доступні п'ять розмірів амбушур, а AirPods захищені від води та пилу за стандартом IP57.

Попередні замовлення приймаються вже сьогодні за ціною 249 доларів, новинка стане доступною з 19 вересня.

