Презентация AirPods Pro 3 — что известно о новинке от Apple

Первый взгляд на AirPods Pro 3. Кадр из видео

Apple представила обновленную версию своих беспроводных наушников — AirPods Pro 3. Новинка получила современный дизайн и улучшенное звучание.

На презентации Apple пользователи получили возможность впервые увидеть новинку.

Реклама

Читайте также:

Что известно об AirPods Pro 3

Наушники AirPods Pro 3 отличаются новым, облегченным корпусом, революционным качеством звука и совершенно новыми возможностями. Само устройство выглядит так же, как текущая модель, но есть и некоторые небольшие изменения. Они предлагают "захватывающее" пространственное звучание.

AirPods Pro 3. Кадр из видео

В два раза улучшенное активное шумоподавление благодаря амбушюрам с пенным наполнителем. Качество звука также значительно улучшилось благодаря новой системе воздушного потока.

AirPods Pro 3 также оснащены датчиком сердечного ритма. С их помощью можно отслеживать до 50 различных типов тренировок, используя только AirPods Pro и iPhone.

Apple заявляет, что AirPods Pro обладают лучшим активным шумоподавлением среди наушников, а также улучшенной изоляцией голоса и поддержкой функции перевода слов. Функция "Прямой перевод" работает для общения в режиме реального времени. Когда вы разговариваете с кем-то с помощью функции живого перевода, ваш iPhone может передавать то, что вы хотите сказать, на языке собеседника. Но если оба собеседника используют AirPods Pro 3, разговор будет протекать естественно в обоих направлениях.

Apple улучшила посадку AirPods Pro в ушах. Каждый наушник AirPods стал меньше, а для более надежной посадки конструкция наушников повторяет форму ушного канала. Доступны пять размеров амбушюр, а AirPods защищены от воды и пыли по стандарту IP57.

Предварительные заказы принимаются уже сегодня по цене 249 долларов, новинка станет доступной с 19 сентября.

Напомним, на портале Новини.LIVE проходит прямая текстовая трансляция презентации Apple-2025.

Также мы представляли 5 лучших iPhone для покупки в 2025 году до того, как Apple выпустит линейку новинок.