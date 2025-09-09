Презентация AirPods Pro 3 — что известно о новинке от Apple

Apple представила AirPods Pro 3 — революционная новинка
Apple представила обновленную версию своих беспроводных наушников — AirPods Pro 3. Новинка получила современный дизайн и улучшенное звучание.
На презентации Apple пользователи получили возможность впервые увидеть новинку.
Что известно об AirPods Pro 3
Наушники AirPods Pro 3 отличаются новым, облегченным корпусом, революционным качеством звука и совершенно новыми возможностями. Само устройство выглядит так же, как текущая модель, но есть и некоторые небольшие изменения. Они предлагают "захватывающее" пространственное звучание.
В два раза улучшенное активное шумоподавление благодаря амбушюрам с пенным наполнителем. Качество звука также значительно улучшилось благодаря новой системе воздушного потока.
AirPods Pro 3 также оснащены датчиком сердечного ритма. С их помощью можно отслеживать до 50 различных типов тренировок, используя только AirPods Pro и iPhone.
Apple заявляет, что AirPods Pro обладают лучшим активным шумоподавлением среди наушников, а также улучшенной изоляцией голоса и поддержкой функции перевода слов. Функция "Прямой перевод" работает для общения в режиме реального времени. Когда вы разговариваете с кем-то с помощью функции живого перевода, ваш iPhone может передавать то, что вы хотите сказать, на языке собеседника. Но если оба собеседника используют AirPods Pro 3, разговор будет протекать естественно в обоих направлениях.
Apple улучшила посадку AirPods Pro в ушах. Каждый наушник AirPods стал меньше, а для более надежной посадки конструкция наушников повторяет форму ушного канала. Доступны пять размеров амбушюр, а AirPods защищены от воды и пыли по стандарту IP57.
Предварительные заказы принимаются уже сегодня по цене 249 долларов, новинка станет доступной с 19 сентября.
