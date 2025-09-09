Видео
5 лучших iPhone для покупки в 2025 году перед новинками

5 лучших iPhone для покупки в 2025 году перед новинками

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 10:34
Не нужно ждать новинки — 5 моделей iPhone, которые заслуживают внимания
Смартфоны Apple iPhone на столе. Фото: Unsplash

До презентации обновленной линейки iPhone осталось несколько часов, но ждать необязательно: достойный аппарат от Apple можно взять уже сейчас. Новинки поступят в продажу позже и будут стоить дороже, тогда как предыдущие поколения заметно подешевеют.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти моделях iPhone, которые стоит рассмотреть перед выходом новинок.

Читайте также:

iPhone 16e

Сравнительно доступный по меркам бренда смартфон с минималистичным алюминиевым корпусом, стеклянной задней панелью, массой 167 г и толщиной 7,8 мм.

Смартфон Apple iPhone 16e
Смартфон iPhone 16e. Фото: ek.ua

Спереди — 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED с HDR10, "челкой" и пиковой яркостью 1200 нит, так что пользоваться удобно даже одной рукой и под солнцем. Внутри — чип A18 и 8 ГБ ОЗУ в базе: производительности хватает и для ежедневных задач, и для игр. Камеры: фронтальная 12 Мп и основная 48 Мп с оптической стабилизацией — адекватное качество фото и видео при хорошем освещении. Аккумулятор 4005 мАч держит заряд заметно лучше, до 50% заряжается за 30 минут.

iPhone 15

Если "ешка" кажется слишком скромной, логично обратиться к этой модели.

Смартфон Apple iPhone 15
Смартфон iPhone 15. Фото: ek.ua

Она предлагает 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED с Dynamic Island, Dolby Vision и яркостью до 2000 нит. По "железу" несколько проще (A16 Bionic, 6 ГБ ОЗУ), но на практике разница почти незаметна. Камеры сильнее: двойной модуль 48+12 Мп с матричной стабилизацией и ультрашириком на 120°, селфи — 12 Мп. Благодаря менее мощному чипу автономность лучше, несмотря на аккумулятор 3349 мАч.

iPhone 16

Базовая модель актуальной серии с обновленным дизайном и вертикальным блоком камер.

Смартфон Apple iPhone 16
Смартфон iPhone 16. Фото: ek.ua

Внутри — A18 и 8 ГБ ОЗУ для мультитаскинга и "тяжелых" игр. Аккумулятор на 3561 мАч держит дольше, чем у "пятнашки", поддерживается более быстрый 25-ваттный блок. В остальном — знакомый набор: 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED до 2000 нит, камеры 12 Мп (селфи) и 48+12 Мп (тыл), IP68, стереодинамики, NFC и MagSafe.

iPhone 15 Pro

Одна из самых удачных моделей Apple последних лет: первая "прошка" с титановым корпусом и топовой производительностью в компактных габаритах.

Смартфон Apple iPhone 15 Pro
Смартфон iPhone 15 Pro. Фото: ek.ua

Дисплей 6,1 дюйма LTPO Super Retina XDR OLED на 120 Гц с HDR10/Dolby Vision и пиковой яркостью 2000 нит, чип A17 Pro, 8 ГБ ОЗУ, батарея 3274 мАч — хватает на сутки при обычном сценарии. Камеры: 12-Мп селфи и трио 48+12+12 Мп с матричной стабилизацией, оптическим стабилизатором и 3-кратным оптическим зумом у телевика.

iPhone 16 Pro Max

Ультимативный вариант "с запасом" на несколько лет.

Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max
Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Большой 6,9-дюймовый LTPO Super Retina XDR OLED на 120 Гц с тонкими рамками — комфортный для видео, соцсетей и игр. A18 Pro обеспечивает "летающий" интерфейс и максимальные настройки в играх. Камеры: 12 Мп (селфи) и 48+12+48 Мп — главный сенсор с матричной стабилизацией, перископ с 3D-стабилизацией и 5x оптическим зумом — качественная съемка в большинстве сценариев. Аккумулятор 4685 мАч поддерживает 25-ваттную зарядку, до 17 часов экрана при смешанном использовании.

Напомним, авторы бенчмарка AnTuTu представили рейтинг самых любимых среди пользователей устройств на iOS и iPadOS — и первые позиции неожиданно достались не актуальным моделям, а более старым. Самые высокие оценки получили компактные гаджеты, которые до сих пор вызывают ностальгию у владельцев.

Также мы писали, что для многих украинцев iPhone превратился в нечто большее, чем смартфон — это маркер стиля, работы и статуса. Но есть ли смысл покупать новинку сразу после старта продаж.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
