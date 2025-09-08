Старый iPhone возглавил список "любимчиков" среди пользователей — чем он хорош

Какая модель iPhone стала любимой у пользователей в 2025 году
Разработчики бенчмарка AnTuTu обнародовали рейтинг iOS и iPadOS-устройств с самым высоким пользовательским одобрением — и неожиданно лидируют не новинки, а относительно старые модели. Больше всего положительных отзывов собрали компактные гаджеты, по которым, кажется, скучают до сих пор.
Об этом говорится на сайте AnTuTu.
Что показал рейтинг AnTuTu
В категории смартфонов первое место занял iPhone 12 mini с оценкой 95,69%, а вторым стал iPhone SE (2-го поколения) с 95%. Обе модели вышли в 2020 году и полюбились благодаря небольшим габаритам и сбалансированному "железу".
На шестой позиции в общем зачете — iPhone 16. Его считают перспективным на длительное время благодаря обновленному дизайну, мощному процессору в связке с 8 ГБ ОЗУ и поддержке Apple Intelligence. В десятку лучших также вошли iPhone 8 и iPhone 13 mini.
Эксперты отмечают, что часть пользователей не готова мириться с трендом на "лопатофоны", поэтому компактные модели ценят особенно высоко. В современных реалиях даже iPhone 16 с 6,1-дюймовым дисплеем можно считать относительно компактным.
Безоговорочным лидером среди самых высокооцененных гаджетов Apple стал iPad Air 4 на чипе A14. Планшет, который также дебютировал в 2020 году, до сих пор пользуется спросом: он работает на поддерживаемых версиях iPadOS и остается достаточно производительным для повседневных задач.
В итоге рейтинг показал, что лучшим смартфоном Apple пользователи 2025 года называют именно iPhone 12 mini — и в ближайшем будущем вряд ли появится что-то подобное по концепции компактности и комфорта.
Напомним, официальная презентация iPhone 17 от Apple состоится 9 сентября. Хотя главной новинкой станет ультратонкий iPhone 17 Air, версии Pro и Pro Max, по предварительным данным, оставят за собой несколько важных преимуществ.
Также мы писали, что до анонса серии iPhone 17 остался один день, и несмотря на прогнозы по росту цен, новый отчет добавляет оптимизма. Эксперты JPMorgan считают, что большинство моделей сохранят стоимость на прошлогоднем уровне, за исключением лишь одной версии.
