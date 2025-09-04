Видео
Главная Технологии Пять основных преимуществ iPhone 17 Pro над iPhone 17 Air

Пять основных преимуществ iPhone 17 Pro над iPhone 17 Air

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 16:32
iPhone 17 Pro против iPhone 17 Air — 5 ключевых преимуществ моделей Pro
Макеты смартфона Apple iPhone 17 Air. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple проведет презентацию iPhone 17 уже 9 сентября. Несмотря на дебют сверхтонкого iPhone 17 Air, модели Pro и Pro Max, по имеющейся информации, сохранят несколько заметных преимуществ.

О пяти преимуществах iPhone 17 Pro над iPhone 17 Air пишет 9to5Mac.



Автономность

Ожидается, что iPhone 17 Pro и особенно Pro Max обеспечат ощутимо лучшее время работы от батареи, чем сверхтонкий iPhone 17 Air. По слухам, Pro Max станет толще, чтобы вместить больший аккумулятор, поэтому Air не сможет приблизиться к такому запасу энергии.

Основная камера

В линейке Pro останутся лучшие основные камеры: тройка модулей — 48 МП главный, телеобъектив и сверхширокоугольный. iPhone 17 Air, в свою очередь, получит только один 48-мегапиксельный основной модуль.

Антибликовый дисплей

Apple расширяет использование технологий вроде nano-texture для уменьшения бликов, и, по сообщениям, iPhone 17 Pro и Pro Max будут иметь собственную антибликовую реализацию с подобными преимуществами. iPhone 17 Air такого покрытия не получит, впрочем, ожидается поддержка always-on и 120-герцовой переменной частоты обновления, которые долго были эксклюзивом Pro.

Полная версия A19 Pro

И Pro/Pro Max, и Air, по слухам, будут иметь 12 ГБ оперативной памяти и чип A19 Pro. Впрочем, в iPhone 17 Air этот чип якобы будет "бинированным" — с отключенным одним GPU-ядром. Полный графический потенциал доступен только на iPhone 17 Pro и Pro Max.

Реверсивная беспроводная зарядка (джокер)

Apple, по данным утечек, тестировала реверсивную беспроводную зарядку на моделях iPhone 17 Pro. Если функцию реализуют, она будет эксклюзивной для Pro и позволит подзаряжать другие устройства Apple от спинки iPhone. Это свежий и пока неподтвержденный слух, однако именно здесь больший аккумулятор Pro Max мог бы проявить себя лучше всего.

Напомним, Apple готовит релиз iOS 18.7 для совместимых iPhone, и выход ожидается уже в сентябре параллельно с масштабным обновлением iOS 26. В отличие от "больших" релизов, эта версия, вероятно, сосредоточится на критических исправлениях безопасности и стабильности системы.

Также мы писали, что до презентации линейки iPhone 17 остается всего неделя. Несмотря на прогнозы о подорожании большинства моделей, свежий аналитический отчет JPMorgan дает основания для оптимизма: цены либо не вырастут, либо вырастут минимально, за исключением одной версии.

Apple iPhone смартфон iPhone 17 функции iPhone 17 Air
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
