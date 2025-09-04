iPhone 17 Pro проти iPhone 17 Air — 5 ключових переваг моделей Pro

Макети смартфона Apple iPhone 17 Air. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple проведе презентацію iPhone 17 вже 9 вересня. Попри дебют надтонкого iPhone 17 Air, моделі Pro та Pro Max, за наявною інформацією, збережуть кілька помітних переваг.

Про п'ять переваг iPhone 17 Pro над iPhone 17 Air пише 9to5Mac.

Автономність

Очікується, що iPhone 17 Pro та особливо Pro Max забезпечать відчутно кращий час роботи від батареї, ніж надтонкий iPhone 17 Air. За чутками, Pro Max стане товстішим, аби вмістити більший акумулятор, тож Air не зможе наблизитися до такого запасу енергії.

Основна камера

У лінійці Pro залишаться найкращі основні камери: трійка модулів — 48 МП головний, телеоб'єктив і надширококутний. iPhone 17 Air, своєю чергою, отримає лише один 48-мегапіксельний основний модуль.

Антивідблисковий дисплей

Apple розширює використання технологій на кшталт nano-texture для зменшення відблисків, і, за повідомленнями, iPhone 17 Pro та Pro Max матимуть власну антивідблискову реалізацію з подібними перевагами. iPhone 17 Air такого покриття не дістане, утім, очікується підтримка always-on та 120-герцової змінної частоти оновлення, які довго були ексклюзивом Pro.

Повна версія A19 Pro

І Pro/Pro Max, і Air, за чутками, матимуть 12 ГБ оперативної пам'яті та чип A19 Pro. Втім, в iPhone 17 Air цей чип нібито буде "бінованим" — із відключеним одним GPU-ядром. Повний графічний потенціал доступний лише на iPhone 17 Pro та Pro Max.

Реверсивна бездротова зарядка (джокер)

Apple, за даними витоків, тестувала реверсивну бездротову зарядку на моделях iPhone 17 Pro. Якщо функцію реалізують, вона буде ексклюзивною для Pro та дозволить підзаряджати інші пристрої Apple від спинки iPhone. Це свіжа й поки що непідтверджена чутка, однак саме тут більший акумулятор Pro Max міг би проявити себе найкраще.

Нагадаємо, Apple готує реліз iOS 18.7 для сумісних iPhone, і вихід очікується вже у вересні паралельно з масштабним оновленням iOS 26. На відміну від "великих" релізів, ця версія, ймовірно, зосередиться на критичних виправленнях безпеки та стабільності системи.

Також ми писали, що до презентації лінійки iPhone 17 лишається лише тиждень. Попри прогнози про здорожчання більшості моделей, свіжий аналітичний звіт JPMorgan дає підстави для оптимізму: ціни або не зростуть, або зростуть мінімально, за винятком однієї версії.