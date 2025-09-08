Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Одну зі старих моделей iPhone визнали найкращою — яку саме

Одну зі старих моделей iPhone визнали найкращою — яку саме

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 12:32
Користувачі визнали iPhone 2020 року найкращим — чим він особливий
В руках смартфон Apple iPhone 12 mini. Фото: Unsplash

Розробники бенчмарка AnTuTu оприлюднили рейтинг iOS та iPadOS-пристроїв із найвищим користувацьким схваленням — і несподівано лідирують не новинки, а відносно старі моделі. Найбільше позитивних відгуків зібрали компактні гаджети, за якими, видається, сумують і досі.

Про це йдеться на сайті AnTuTu.

Реклама
Читайте також:

Що показав рейтинг AnTuTu

У категорії смартфонів перше місце посів iPhone 12 mini з оцінкою 95,69%, а другим став iPhone SE (2-го покоління) із 95%. Обидві моделі вийшли у 2020 році та полюбилися завдяки невеликим габаритам і збалансованому "залізу".

На шостій позиції в загальному заліку — iPhone 16. Його вважають перспективним на тривалий час завдяки оновленому дизайну, потужному процесору у зв'язці з 8 ГБ ОЗП та підтримці Apple Intelligence. До десятки найкращих також увійшли iPhone 8 та iPhone 13 mini.

Рейтинг лучших устройств iOS
Рейтинг найкращих пристроїв на iOS та iPadOS за серпень 2025 року. Фото: AnTuTu

Експерти відзначають, що частина користувачів не готова миритися з трендом на "лопатофони", тому компактні моделі цінують особливо високо. У сучасних реаліях навіть iPhone 16 із 6,1-дюймовим дисплеєм можна вважати відносно компактним.

Беззаперечним лідером серед найвисокооціненіших гаджетів Apple став iPad Air 4 на чипі A14. Планшет, який також дебютував у 2020 році, і досі має попит: він працює на підтримуваних версіях iPadOS і залишається достатньо продуктивним для повсякденних завдань.

У підсумку рейтинг показав, що найкращим смартфоном Apple користувачі 2025 року називають саме iPhone 12 mini — і в найближчому майбутньому навряд чи з'явиться щось подібне за концепцією компактності та комфорту.

Нагадаємо, офіційна презентація iPhone 17 від Apple відбудеться 9 вересня. Хоча головною новинкою стане ультратонкий iPhone 17 Air, версії Pro та Pro Max, за попередніми даними, залишать за собою кілька важливих переваг.

Також ми писали, що до анонсу серії iPhone 17 лишився один день, і попри прогнози щодо зростання цін, новий звіт додає оптимізму. Експерти JPMorgan вважають, що більшість моделей збережуть вартість на торішньому рівні, за винятком лише однієї версії.

рейтинг Apple iPhone смартфон iOS AnTuTu
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації