Характеристики та ціни нових iPhone 17 — онлайн-трансляція Apple з перекладом

Презентація Apple — де дивитися прем'єру iPhone 17
У вівторок, 9 вересня, о 20:00 за київським часом, компанія Apple представить свої нові пристрої, серед яких очікується нова серія iPhone 17, оновлені Apple Watch та, ймовірно, AirPods Pro 3.
Де дивитися трансляцію Apple
Захід пройде 9 вересня в Apple Park, глядачі зможуть дивитися онлайн-трансляцію на офіційному YouTube-каналі Apple. Також сайт Новини.LIVE буде вести текстову онлайн-трансляцію на порталі.
Що представить Apple
iPhone 17
Очікується чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air (ультратонкий варіант, імовірний наступник Plus), iPhone 17 Pro та 17 Pro Max.
За чутками, всі смартфони отримають новий і тонший (у випадку Air) дизайн, новітні чипи A19 та A19 Pro, покращені камери та більше оперативної пам'яті для роботи Apple Intelligence.
Останні звіти вказують на те, що Apple відмовилася від підвищення цін на всі моделі лінійки, окрім iPhone 17 Pro. Ця модель позбавиться версії на 128 Гб і стартуватиме одразу з 1 099 доларів за 256 Гб замість 999 доларів.
Apple Watch 11
Оновлена версія смартгодинника має зберегти дизайн Series 10.
Очікується яскравіший дисплей та нові кольори, новий модем 5G RedCap для кращого зв'язку.
Також чекаємо Apple Watch Ultra 3 з новим чипом, який умовно може отримати назву S11.
Разом з цим, всі носимі гаджети отримають нову версію операційної системи — watchOS 26.
AirPods Pro 3
Майже всі звіти говорять саме про AirPods Pro 3 (а не звичайні AirPods 3): оновлений дизайн, новий кейс із переробленою кнопкою сполучення, а також датчики здоров'я — насамперед вимірювання частости серцевих скорочень (імовірно, також температура).
Є ймовірність, що їх покажуть у вересні, але частину функцій можуть активувати пізніше оновленням ПЗ.
iOS 26
Система отримала новий дизайн Liquid Glass, Visual Intelligence для дій із контентом на екрані, фони та опитування в Messages, Live Translation у Messages/Phone/FaceTime, оновлення CarPlay, новий застосунок Games, в Apple Music — AutoMix і переклад тексту, у Wallet — цифрове ID.
Офіційно заявлена підтримка всіх моделей iPhone, починаючи від iPhone 11. Оновлення повинно з'явитися незабаром після самої презентації, зазвичай це відбувається приблизно через тиждень.
