Головна Технології Презентація Apple — де дивитися прем'єру iPhone 17

Презентація Apple — де дивитися прем'єру iPhone 17

Дата публікації: 8 вересня 2025 11:51
Характеристики та ціни нових iPhone 17 — онлайн-трансляція Apple з перекладом
В руках смартфон Apple iPhone 17 Air. Фото: кадр з відео/YouTube

У вівторок, 9 вересня, о 20:00 за київським часом, компанія Apple представить свої нові пристрої, серед яких очікується нова серія iPhone 17, оновлені Apple Watch та, ймовірно, AirPods Pro 3.

Де дивитися трансляцію Apple

Захід пройде 9 вересня в Apple Park, глядачі зможуть дивитися онлайн-трансляцію на офіційному YouTube-каналі Apple. Також сайт Новини.LIVE буде вести текстову онлайн-трансляцію на порталі.

Читайте також:

Що представить Apple

iPhone 17

Очікується чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air (ультратонкий варіант, імовірний наступник Plus), iPhone 17 Pro та 17 Pro Max.

Дизайн всей линейки iPhone 17
Імовірний дизайн очікуваної лінійки iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

За чутками, всі смартфони отримають новий і тонший (у випадку Air) дизайн, новітні чипи A19 та A19 Pro, покращені камери та більше оперативної пам'яті для роботи Apple Intelligence.

Останні звіти вказують на те, що Apple відмовилася від підвищення цін на всі моделі лінійки, окрім iPhone 17 Pro. Ця модель позбавиться версії на 128 Гб і стартуватиме одразу з 1 099 доларів за 256 Гб замість 999 доларів.

Apple Watch 11

Оновлена версія смартгодинника має зберегти дизайн Series 10.

Смарт-часы Apple Watch 10
Смартгодинник Apple Watch 10. Фото: кадр з відео/YouTube

Очікується яскравіший дисплей та нові кольори, новий модем 5G RedCap для кращого зв'язку.

Також чекаємо Apple Watch Ultra 3 з новим чипом, який умовно може отримати назву S11.

Смарт-часы Apple Watch Ultra 3
Смартгодинник Apple Watch Ultra 3. Фото: кадр з відео/YouTube

Разом з цим, всі носимі гаджети отримають нову версію операційної системи — watchOS 26.

AirPods Pro 3

Майже всі звіти говорять саме про AirPods Pro 3 (а не звичайні AirPods 3): оновлений дизайн, новий кейс із переробленою кнопкою сполучення, а також датчики здоров'я — насамперед вимірювання частости серцевих скорочень (імовірно, також температура).

Беспроводные наушники AirPods Pro 2
Бездротові навушники AirPods Pro 2. Фото: Unsplash

Є ймовірність, що їх покажуть у вересні, але частину функцій можуть активувати пізніше оновленням ПЗ.

iOS 26

Система отримала новий дизайн Liquid Glass, Visual Intelligence для дій із контентом на екрані, фони та опитування в Messages, Live Translation у Messages/Phone/FaceTime, оновлення CarPlay, новий застосунок Games, в Apple Music — AutoMix і переклад тексту, у Wallet — цифрове ID.

Дизайн Liquid Glass в iOS 26
Новий дизайн Liquid Glass в iOS 26. Фото: Unsplash

Офіційно заявлена підтримка всіх моделей iPhone, починаючи від iPhone 11. Оновлення повинно з'явитися незабаром після самої презентації, зазвичай це відбувається приблизно через тиждень.

Apple ціни презентація iPhone 17 AirPods Apple Watch
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
