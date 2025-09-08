Характеристики и цены новых iPhone 17 — онлайн-трансляция Apple с переводом

В руках смартфон Apple iPhone 17 Air. Фото: кадр из видео/YouTube

Во вторник, 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени, компания Apple представит свои новые устройства, среди которых ожидается новая серия iPhone 17, обновленные Apple Watch и, вероятно, AirPods Pro 3.

Где смотреть трансляцию Apple

Мероприятие пройдет 9 сентября в Apple Park, зрители смогут смотреть онлайн-трансляцию на официальном YouTube-канале Apple. Также сайт Новини.LIVE будет вести текстовую онлайн-трансляцию на портале.

Что представит Apple

iPhone 17

Ожидается четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air (ультратонкий вариант, вероятный преемник Plus), iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Предполагаемый дизайн ожидаемой линейки iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

По слухам, все смартфоны получат новый и более тонкий (в случае Air) дизайн, новейшие чипы A19 и A19 Pro, улучшенные камеры и больше оперативной памяти для работы Apple Intelligence.

Последние отчеты указывают на то, что Apple отказалась от повышения цен на все модели линейки, кроме iPhone 17 Pro. Эта модель лишится версии на 128 Гб и будет стартовать сразу с 1 099 долларов за 256 Гб вместо 999 долларов.

Apple Watch 11

Обновленная версия смарт-часов должна сохранить дизайн Series 10.

Смарт-часы Apple Watch 10. Фото: кадр из видео/YouTube

Ожидается более яркий дисплей и новые цвета, новый модем 5G RedCap для лучшей связи.

Также ждем Apple Watch Ultra 3 с новым чипом, который условно может получить название S11.

Смарт-часы Apple Watch Ultra 3. Фото: кадр из видео/YouTube

Вместе с этим, все носимые гаджеты получат новую версию операционной системы — watchOS 26.

AirPods Pro 3

Почти все отчеты говорят именно об AirPods Pro 3 (а не обычные AirPods 3): обновленный дизайн, новый кейс с переработанной кнопкой сопряжения, а также датчики здоровья — прежде всего измерение частоты сердечных сокращений (вероятно, также температура).

Беспроводные наушники AirPods Pro 2. Фото: Unsplash

Есть вероятность, что их покажут в сентябре, но часть функций могут активировать позже обновлением ПО.

iOS 26

Система получила новый дизайн Liquid Glass, Visual Intelligence для действий с контентом на экране, фоны и опросы в Messages, Live Translation в Messages/Phone/FaceTime, обновление CarPlay, новое приложение Games, в Apple Music — AutoMix и перевод текста, в Wallet — цифровое ID.

Новый дизайн Liquid Glass в iOS 26. Фото: Unsplash

Официально заявлена поддержка всех моделей iPhone, начиная от iPhone 11. Обновление должно появиться вскоре после самой презентации, обычно это происходит примерно через неделю.