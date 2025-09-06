Цены на новые модели iPhone в Украине — когда можно будет сэкономить и кто рискует деньгами

iPhone на столе. Фото: Unsplash

Для многих украинцев iPhone уже давно является не только техникой, но и символом статуса, работы или стиля жизни. Однако стоит ли спешить с покупкой этого гаджета сразу после выхода новинки? Какая цена телефонов в Украине и какие риски имеет "серый" рынок — разбирались Новини.LIVE.

В чем риски "серых" iPhone

"Если через очень короткое время после очередной мировой премьеры новой модели iPhone вы увидели его в продаже на украинских интернет-площадках — то 99,99%, что это "серые" телефоны. То есть те, что завозятся в Украину контрабандой", — рассказала Новини.LIVE менеджер сети магазинов электроники Екатерина Одарчук.

По ее словам, официальные смартфоны завозятся не раньше, чем через месяц после официальной презентации в США.

"Серые" смартфоны, пояснила менеджер, часто на старте продаж дороже официальных моделей. А потом, после того как в Украину завозятся легальные телефоны, становятся дешевле.

"Продавцы "серой" техники на старте закладывают в цену расходы на доставку и собственную маржу. А после того, как новые модели появляются у официалов, "серые" смартфоны значительно дешевле по сравнению с официальными ценами", — добавила она.

Менеджер отметила, что основными рисками для тех, кто покупает "серые" смартфоны, являются:

отсутствие официальной гарантии;

непредсказуемость комплектации;

большой риск мошенничества (подделки или устаревшие модели под видом новых).

"Если говорить о гарантии, то в Украине официальная поддержка действует только для тех устройств, которые ввезены легально. В случае "серой" техники пользователь может остаться без бесплатного ремонта или замены гаджета. Мы все регулярно видим сообщения о том, что в iPhone обнаруживают баги после очередного обновления. Поэтому если iPhone "серый", то заменить его или отремонтировать по гарантии не удастся", — отметила Одарчук.

По словам менеджера сети магазинов электроники, непредсказуемая комплектация может касаться различий в вилках для зарядки, прошивках или поддержке частот сети.

Когда выгоднее всего покупать новый iPhone

Одарчук рассказала, что лучшее время для покупки — через 2-3 месяца после выхода новой модели.

"В это время, как правило, стабилизируются официальные поставки в Украину, появляются акционные предложения от операторов и крупных ритейлеров, и, соответственно, цены на гаджеты выравниваются. И конечно, можно покупать перед большими праздниками, когда в Украине проходят распродажи, или в период традиционных распродаж — Black Friday", — добавила она.

Что будет с ценами на новые модели iPhone в Украине

Стоимость айфонов в Украине, по словам эксперта, напрямую зависит от двух факторов — курса валют и политики Apple относительно официальных цен в Европе.

"На старте цена в Украине традиционно выше, чем в США и ЕС, в среднем на 15-25%. Это объясняется таможенными платежами, НДС и логистикой. Однако через несколько месяцев после выхода цены постепенно снижаются. Особенно это заметно на моделях с меньшим объемом памяти. В течение года Apple редко меняет официальные цены. Поэтому стоимость смартфонов у нас в стране может вырасти только в случае девальвации гривны или подорожания логистики", — добавила она.

Если же говорить о предыдущих моделях iPhone, то после выхода новой линейки, по словам Одарчук, обычно устанавливаются скидки. Она пояснила, что для тех, кто хочет иметь iPhone, однако не гонится за новейшими моделями, выгоднее покупать прошлогодние смартфоны.

Напомним, аналитики JPMorgan спрогнозировали цены на iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max. Также известно, почему покупатели теперь видят в коробах только смартфон и USB-кабель — без адаптера питания.