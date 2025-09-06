Ціни на нові моделі iPhone в Україні — коли можна буде зекономити та хто ризикує грошима

iPhone на столі. Фото: Unsplash

Для багатьох українців iPhone вже давно є не лише технікою, а й символом статусу, роботи чи стилю життя. Однак чи варто поспішати з купівлею цього ґаджету одразу після виходу новинки? Яка ціна телефонів в Україні та які ризики має "сірий" ринок — розбиралися Новини.LIVE.

У чому ризики "сірих" iPhone

"Якщо через дуже короткий час після чергової світової прем'єри нової моделі iPhone ви побачили його у продажу на українських інтернет-майданчиках — то 99,99%, що це "сірі" телефони. Тобто ті, що завозяться в Україну контрабандою", — розповіла Новини.LIVE менеджерка мережі магазинів електроніки Катерина Одарчук.

За її словами, офіційні смартфони завозяться не раніше, ніж через місяць після офіційної презентації у США.

"Сірі" смартфони, пояснила менеджерка, часто на старті продажів дорожчі за офіційні моделі. А потім, після того як в Україну завозяться легальні телефони, стають дешевшими.

"Продавці "сірої" техніки на старті закладають у ціну витрати на доставку та власну маржу. А після того, як нові моделі з'являються в офіціалів, "сірі" смартфони значно дешевшають порівняно з офіційними цінами", — додала вона.

Менеджерка наголосила, що основними ризиками для тих, хто купує "сірі" смартфони, є:

відсутність офіційної гарантії;

непередбачуваність комплектації;

великий ризик шахрайства (підробки або застарілі моделі під виглядом нових).

"Якщо говорити про гарантію, то в Україні офіційна підтримка діє лише для тих пристроїв, які ввезені легально. У випадку "сірої" техніки користувач може залишитися без безкоштовного ремонту чи заміни ґаджета. Ми всі регулярно бачимо повідомлення щодо того, що в iPhone виявляють баги після чергового оновлення. Тож якщо iPhone "сірий", то замінити його або поремонтувати по гарантії не вдасться", — зазначила Одарчук.

За словами менеджерки мережі магазинів електроніки, непередбачувана комплектація може стосуватися відмінностей у вилках для зарядки, прошивках чи підтримці частот мережі.

Коли найвигідніше купувати новий iPhone

Одарчук розповіла, що найкращий час для купівлі — через 2-3 місяці після виходу нової моделі.

"У цей час зазвичай стабілізуються офіційні поставки в Україну, з’являються акційні пропозиції від операторів і великих ритейлерів, і, відповідно, ціни на ґаджети вирівнюються. І звичайно, можна купувати перед великими святами, коли в Україні проходять розпродажі, або у період традиційних розпродажів — Black Friday", — додала вона.

Що буде з цінами на нові моделі iPhone в Україні

Вартість айфонів в Україні, за словами експертки, напряму залежить від двох факторів — курсу валют та політики Apple щодо офіційних цін у Європі.

"На старті ціна в Україні традиційно вища, ніж у США та ЄС, у середньому на 15–25%. Це пояснюється митними платежами, ПДВ та логістикою. Однак через кілька місяців після виходу ціни поступово знижуються. Особливо це помітно на моделях з меншим обсягом пам’яті. Протягом року Apple рідко змінює офіційні ціни. Тому вартість смартфонів у нас в країні може зрости лише у випадку девальвації гривні або подорожчання логістики", — додала вона.

Якщо ж говорити про попередні моделі iPhone, то після виходу нової лінійки, за словами Одарчук, зазвичай встановлюються знижки. Вона пояснила, що для тих, хто хоче мати iPhone, однак не женеться за найновішими моделями, вигідніше купувати тогорічні смартфони.

Нагадаємо, аналітики JPMorgan спрогнозували ціни на iPhone 17, 17 Air, 17 Pro та 17 Pro Max. Також відомо, чому покупці тепер бачать у коробах лише смартфон і USB-кабель — без адаптера живлення.