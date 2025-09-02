Відео
Чому смартфони не комплектуються зарядними пристроями

Дата публікації: 2 вересня 2025 10:34
Чому смартфони продають без зарядного пристрою — основні причини
Комплектація смартфона. Фото: Unsplash

Останніми роками покупці дедалі частіше знаходять у коробці лише смартфон і USB-кабель — без адаптера живлення. Те, що спершу спричинило хвилю критики, поступово стало індустріальною нормою.

Про те, чому так сталося, пише iTechua.

Що змінилося та чому це сталося

У 2020 році Apple прибрала зарядку з комплекту iPhone 12 і водночас відмовилася від дротових EarPods, пояснивши це турботою про довкілля. Спершу Samsung висміяла крок у рекламі, але незабаром випустила Galaxy S21 без адаптера. До тенденції приєдналася й Google із Pixel 6. Xiaomi спробувала компроміс: у Mi 11 блоку живлення не було, але його можна було отримати безплатно, а у наступних моделях компанія коливалася між поверненням і повторним вилученням зарядки.

Мільйони зарядних блоків щороку перетворюються на електронні відходи. За заявами Apple, відмова від адаптерів зменшила видобуток металів і щорічні викиди вуглекислого газу на рівень, порівнянний із роботою близько півмільйона авто. Також без блоку пакування стає меншим, що скорочує витрати картону й пластику та знижує вуглецевий слід під час логістики.

За перші пів року продажів iPhone 12 компанія заощадила близько 3,25 млрд доларів — при цьому адаптери продовжили продавати окремо. Проте не всі старі блоки підтримують сучасні стандарти: наприклад, 5-ватні адаптери для iPhone не забезпечують швидку зарядку нових моделей. Під час переходу між брендами складнощів ще більше через несумісність "швидких" протоколів. У Бразилії суд зобов'язав продавати iPhone лише з зарядкою і раніше компанію вже штрафували. Санкції отримувала й Samsung.

Зараз ЄС працює над регулюванням, яке передбачає універсальний роз'єм USB Type-C, стандартизацію швидкої зарядки, окремий продаж адаптерів і чіткішу інформацію для споживачів. Єврокомісія очікує щорічну економію близько 250 млн євро та зменшення електронних відходів на 11 тис. тонн. Далі виробники можуть піти ще радикальнішим шляхом — повною відмовою від портів на користь бездротової зарядки. Apple вже активно просуває MagSafe й готує підґрунтя для смартфона без жодного роз'єму.

Нагадаємо, швидкий знос акумулятора загрожує як недорогим моделям, так і флагманам. Основну роль тут відіграють щоденні звички користувачів під час заряджання — саме вони визначають, наскільки довго батарея збереже початкову місткість і продуктивність.

Також ми писали, що дратівливі щоденні підзарядки не завжди пов'язані з "слабкою" батареєю. Часто винними стають активні функції смартфона та нескінченні сповіщення, які витрачають енергію у фоні.

