Як правильно обрати зарядний пристрій для iPhone — 5 основних правил

iPhone 16 постачається без комплектного адаптера, тож вибір зарядки лягає на користувача. Щоб не зашкодити акумулятору та отримати стабільну швидкість, важливо підібрати сумісний і безпечний аксесуар.

Обирайте правильну потужність і стандарт PD

iPhone 16 працює з USB-C та швидкою зарядкою, тож адаптер має підтримувати Power Delivery (PD). Саме PD забезпечує швидку й безпечну подачу струму. Оригінальні блоки живлення Apple гарантують сумісність і роботу в заявлених межах потужності (20/30 Вт і більше).

Переконайтеся у відповідному порту адаптера

Щоб стандартний USB-C кабель від iPhone 16 "розкрив" повну швидкість, на адаптері має бути порт USB-C. Якщо у вас старіший адаптер із USB-A, знадобиться перехідник — він часто не підтримує швидку зарядку.

Обирайте якісні альтернативи

Окрім офіційних рішень, підійдуть адаптери провідних виробників аксесуарів (наприклад, Baseus, Hoco, ArmorStandart). Моделі на GaN-технології компактніші, ефективніші та менше нагріваються під час тривалої роботи. Головне — наявність PD і відповідність заявленій потужності.

Розумно використовуйте бездротову зарядку

iPhone 16 підтримує MagSafe із потужністю до 25 Вт. Для максимальної віддачі потрібен сумісний MagSafe-пад відповідного покоління та адаптер живлення від 30 Вт і вище. Зарядки Qi2 теж сумісні, але повільніші — до 15 Вт. Пам'ятайте про точне позиціювання смартфона та можливе підвищення температури під час бездротового заряджання: для щоденного використання швидше й надійніше залишиться дротовий варіант, а бездротовий зручний у домі чи офісі.

Дбайте про батарею в дорозі та використовуйте захисти

Заряджати iPhone 16 можна від USB-C порту ноутбука, монітора чи повербанка — за умови підтримки PD і наявності сертифікованого кабелю. В iOS 18 доступне керування процесом заряджання з лімітом до 80-100%, що зменшує знос під час тривалого перебування на максимальному рівні. Під час купівлі адаптера звертайте увагу на сертифікації, відгуки та системи захисту від перенапруги, перегріву й короткого замикання.

