Приховані функції камери iPhone — 6 секретів для кращих фото

В руках iPhone з відкритим застосунком камери. Фото: Unsplash

Під простим інтерфейсом камери iPhone сховані інструменти, що помітно покращують знімання. Деякі з прийомів допоможуть знімати тихіше, швидше й охайніше без додаткових застосунків.

Про них пише MakeUseOf.

Реклама

Читайте також:

Тихий затвор без налаштувань

Якщо гучний звук затвора псує момент, увімкніть беззвучний режим через перемикач "Дзвінок/Без звуку" або кнопку Action чи скористайтеся "Пунктом керування". Альтернатива — активувати Live Photos: під час короткого "живого" кліпу звук затвора вимикається автоматично. Фото під час запису відео теж не супроводжуються кліком, а під'єднані навушники виведуть звук у них замість динаміків. Користуйтеся цими способами відповідально та з повагою до приватності.

Власний Photographic Style

Photographic Styles — це не "фільтри", а тонке коригування тону й тепла кадру зі збереженням природних відтінків шкіри.

Відкрийте "Камеру", торкніться стрілки зверху й оберіть піктограму з трьома квадратами, або задайте стиль у "Налаштування" — "Камера" — Photographic Styles. Теплі Gold/Rose Gold, нейтральний Natural чи прохолодні варіації — після вибору кожен кадр матиме обраний характер. Функція доступна на iPhone SE (3-го покоління) та всіх iPhone 13 і новіших, а у серії iPhone 16 стилів більше.

"Збереження параметрів" (Preserve Settings)

Щоб камера щоразу запускалася з вашим улюбленим налаштуванням, увімкніть "Налаштування" — "Камера" — "Збереження параметрів". iPhone запам'ятає останній режим знімання, стиль, глибину, корекцію експозиції, стан "Нічного режиму" та Live Photo — параметри не скидатимуться після виходу із застосунку.

Відео прямо з режиму "Фото"

Коли подія стається раптово, затисніть кнопку спуску в режимі "Фото" — почнеться запис відео. Проведіть затиснутою кнопкою вправо, щоб "зафіксувати" запис і не утримувати палець.

Нагадування про чистку об'єктива

Тьмяні чи "мутні" кадри часто спричиняє брудне скло. Активуйте підказки в "Налаштування" — "Камера" (Підказки щодо протирання об'єктива), і iPhone делікатно нагадає, коли варто протерти об'єктив. Краще мати мікрофібру, але за потреби підійде й чистий куточок рукава. Працює функція поки лише в бета-версії iOS 26.

GIF за секунди через "Команди"

Зніміть серію у режимі "Бурст" (проведіть кнопкою спуску вліво й утримуйте), відкрийте застосунок "Команди" та в "Галереї" додайте Convert Burst to GIF. Запустіть її з "Бібліотеки", оберіть серію — і за мить отримаєте GIF. Так само можна перетворити Live Photo або відео за відповідними командами.

Нагадаємо, Apple традиційно готує осінню презентацію, де головною новинкою стане iPhone 17 Pro Max. Хоча офіційних анонсів поки що не було, за багаторічною практикою компанії вже можна спрогнозувати приблизні терміни виходу флагмана.

Також ми писали, що цього року очікується ще одна помітна новинка — надтонкий iPhone 17 Air. За даними інсайдерів, він може замінити модель iPhone 16 Plus, але компактність матиме свою ціну.