Скрытые функции камеры iPhone — 6 секретов для лучших фото

В руках iPhone с открытым приложением камеры. Фото: Unsplash

Под простым интерфейсом камеры iPhone скрыты инструменты, заметно улучшающие съемку. Некоторые из приемов помогут снимать тише, быстрее и аккуратнее без дополнительных приложений.

О них пишет MakeUseOf.

Реклама

Читайте также:

Тихий затвор без настроек

Если громкий звук затвора портит момент, включите беззвучный режим через переключатель "Звонок/Без звука" или кнопку Action, или воспользуйтесь "Пунктом управления". Альтернатива — активировать Live Photos: во время короткого "живого" клипа звук затвора выключается автоматически. Фото во время записи видео тоже не сопровождаются кликом, а подключенные наушники выведут звук в них вместо динамиков. Пользуйтесь этими способами ответственно и с уважением к приватности.

Собственный Photographic Style

Photographic Styles — это не "фильтры", а тонкая корректировка тона и тепла кадра с сохранением естественных оттенков кожи.

Откройте "Камеру", коснитесь стрелки сверху и выберите пиктограмму с тремя квадратами, или задайте стиль в "Настройки" — "Камера" — Photographic Styles. Теплые Gold/Rose Gold, нейтральный Natural или прохладные вариации — после выбора каждый кадр будет иметь выбранный характер. Функция доступна на iPhone SE (3-го поколения) и всех iPhone 13 и новее, а в серии iPhone 16 стилей больше.

"Сохранение параметров" (Preserve Settings)

Чтобы камера каждый раз запускалась с вашей любимой настройкой, включите "Настройки" — "Камера" — "Сохранение параметров". iPhone запомнит последний режим съемки, стиль, глубину, коррекцию экспозиции, состояние "Ночного режима" и Live Photo — параметры не будут сбрасываться после выхода из приложения.

Видео прямо из режима "Фото"

Когда событие происходит внезапно, зажмите кнопку спуска в режиме "Фото" — начнется запись видео. Проведите зажатой кнопкой вправо, чтобы "зафиксировать" запись и не удерживать палец.

Напоминание о чистке объектива

Тусклые или "мутные" кадры часто вызывает грязное стекло. Активируйте подсказки в "Настройки" — "Камера" (Подсказки по протиранию объектива), и iPhone деликатно напомнит, когда стоит протереть объектив. Лучше иметь микрофибру, но при необходимости подойдет и чистый уголок рукава. Работает функция пока только в бета-версии iOS 26.

GIF за секунды через "Команды"

Снимите серию в режиме "Бурст" (проведите кнопкой спуска влево и удерживайте), откройте приложение "Команды" и в "Галерее" добавьте Convert Burst to GIF. Запустите ее из "Библиотеки", выберите серию — и через мгновение получите GIF. Так же можно преобразовать Live Photo или видео по соответствующим командам.

Напомним, Apple традиционно готовит осеннюю презентацию, где главной новинкой станет iPhone 17 Pro Max. Хотя официальных анонсов пока что не было, по многолетней практике компании уже можно спрогнозировать приблизительные сроки выхода флагмана.

Также мы писали, что в этом году ожидается еще одна заметная новинка — сверхтонкий iPhone 17 Air. По данным инсайдеров, он может заменить модель iPhone 16 Plus, но компактность будет иметь свою цену.