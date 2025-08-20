Відео
Нові iPhone можуть випустити без однієї з кнопок — деталі

Нові iPhone можуть випустити без однієї з кнопок — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 12:32
Apple може залишити нові iPhone без кнопки, яку ніхто не любить — що відомо
Кнопка камери в iPhone 16. Фото: кадр з відео/YouTube

Нове повідомлення з Weibo стверджує, що Apple відмовиться від кнопки Camera Control у серії iPhone 18 через низьку залученість користувачів і прагнення зменшити витрати. Водночас автор витоку не має підтвердженої репутації, тому повністю довіряти інформації не можна.

Про це пише MacRumors.

Читайте також:

Що стверджує витік

За словами користувача Weibo під ніком "OvO OvO OvO OvO" (раніше "OvO Baby Sauce OvO"), Apple нібито повідомила постачальників, що не продовжуватиме замовляти компонент для Camera Control. Джерело не наводить підтверджень, відоме переважно ретрансляцією чужих чуток і не має результатів, які можна було б перевірити, тому твердження про відмову від кнопки наразі має вкрай невпевнений вигляд.

Сама Camera Control з'явилася в лінійці iPhone 16 і відтоді викликає суперечливі відгуки. Частина власників хвалить додаткову тактильність для зуму та швидких налаштувань, порівнюючи досвід із професійною фототехнікою. Інші ж майже не користуються кнопкою і вважають її зайвою на тлі екранних елементів керування.

Чи продовжить Apple розвивати Camera Control, переосмислить її роль або поступово відмовиться — залежатиме від реальної користі для більшості користувачів. Поки що розмови про "кінець" кнопки мають передчасний вигляд, але ситуація показує, наскільки поляризуючими бувають нові апаратні елементи. Схожий скепсис супроводжував заміну повзунка беззвучного режиму на Action Button у моделях iPhone 15 Pro.

Нагадаємо, Apple, за чутками інсайдерів, працює над надтонким iPhone 17 Air, який може стати наступником iPhone 16 Plus уже цієї осені. Водночас за зменшену товщину доведеться заплатити компромісами.

Також ми писали, що до традиційної вересневої презентації лишається приблизно місяць. На ній Apple планує представити понад сім новинок, серед яких — лінійка iPhone 17, Apple Watch Series 11 та оновлення інших пристроїв і програмних сервісів.

Apple iPhone чутки камера функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
