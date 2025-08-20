Apple может оставить новые iPhone без кнопки, которую никто не любит — что известно

Кнопка камеры в iPhone 16. Фото: кадр из видео/YouTube

Новое сообщение с Weibo утверждает, что Apple откажется от кнопки Camera Control в серии iPhone 18 из-за низкой вовлеченности пользователей и стремления уменьшить расходы. В то же время автор утечки не имеет подтвержденной репутации, поэтому полностью доверять информации нельзя.

Об этом пишет MacRumors.

Что утверждает утечка

По словам пользователя Weibo под ником "OvO OvO OvO OvO OvO" (ранее "OvO Baby Sauce OvO"), Apple якобы сообщила поставщикам, что не будет продолжать заказывать компонент для Camera Control. Источник не приводит подтверждений, известен преимущественно ретрансляцией чужих слухов и не имеет результатов, которые можно было бы проверить, поэтому утверждение об отказе от кнопки пока выглядит крайне неуверенно.

Сама Camera Control появилась в линейке iPhone 16 и с тех пор вызывает противоречивые отзывы. Часть владельцев хвалит дополнительную тактильность для зума и быстрых настроек, сравнивая опыт с профессиональной фототехникой. Другие же почти не пользуются кнопкой и считают ее лишней на фоне экранных элементов управления.

Продолжит ли Apple развивать Camera Control, переосмыслит ее роль или постепенно откажется — будет зависеть от реальной пользы для большинства пользователей. Пока что разговоры о "конце" кнопки выглядят преждевременно, но ситуация показывает, насколько поляризующими бывают новые аппаратные элементы. Похожий скепсис сопровождал замену ползунка беззвучного режима на Action Button в моделях iPhone 15 Pro.

Напомним, Apple, по слухам инсайдеров, работает над сверхтонким iPhone 17 Air, который может стать преемником iPhone 16 Plus уже этой осенью. В то же время за уменьшенную толщину придется заплатить компромиссами.

Также мы писали, что до традиционной сентябрьской презентации остается примерно месяц. На ней Apple планирует представить более семи новинок, среди которых - линейка iPhone 17, Apple Watch Series 11 и обновления других устройств и программных сервисов.