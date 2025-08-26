Видео
Как правильно выбрать зарядное устройство для смартфона Apple

Дата публикации 26 августа 2025 11:41
Как правильно выбрать зарядное устройство для iPhone — 5 основных правил
Смартфон Apple iPhone на зарядке. Фото: Unsplash

iPhone 16 поставляется без комплектного адаптера, поэтому выбор зарядки ложится на пользователя. Чтобы не навредить аккумулятору и получить стабильную скорость, важно подобрать совместимый и безопасный аксессуар.

Об основных правилах при выборе зарядного устройства для iPhone пишет NV.

Выбирайте правильную мощность и стандарт PD

iPhone 16 работает с USB-C и быстрой зарядкой, поэтому адаптер должен поддерживать Power Delivery (PD). Именно PD обеспечивает быструю и безопасную подачу тока. Оригинальные блоки питания Apple гарантируют совместимость и работу в заявленных пределах мощности (20/30 Вт и более).

Убедитесь в подходящем порту адаптера

Чтобы стандартный USB-C кабель от iPhone 16 "раскрыл" полную скорость, на адаптере должен быть порт USB-C. Если у вас более старый адаптер с USB-A, понадобится переходник — он часто не поддерживает быструю зарядку.

Выбирайте качественные альтернативы

Кроме официальных решений, подойдут адаптеры ведущих производителей аксессуаров (например, Baseus, Hoco, ArmorStandart). Модели на GaN-технологии компактнее, эффективнее и меньше нагреваются при длительной работе. Главное — наличие PD и соответствие заявленной мощности.

Разумно используйте беспроводную зарядку

iPhone 16 поддерживает MagSafe с мощностью до 25 Вт. Для максимальной отдачи нужен совместимый MagSafe-пад соответствующего поколения и адаптер питания от 30 Вт и выше. Зарядки Qi2 тоже совместимы, но медленнее — до 15 Вт. Помните о точном позиционировании смартфона и возможном повышении температуры при беспроводной зарядке: для ежедневного использования быстрее и надежнее останется проводной вариант, а беспроводной удобен в доме или офисе.

Заботьтесь о батарее в дороге и используйте защитные средства

Заряжать iPhone 16 можно от USB-C порта ноутбука, монитора или повербанка — при условии поддержки PD и наличия сертифицированного кабеля. В iOS 18 доступно управление процессом зарядки с лимитом до 80-100%, что уменьшает износ во время длительного пребывания на максимальном уровне. При покупке адаптера обращайте внимание на сертификации, отзывы и системы защиты от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания.

Напомним, стандартная камера iPhone кажется максимально простой в использовании, но за ее минималистичным интерфейсом скрыто немало инструментов. Они способны существенно улучшить съемку даже без сторонних приложений.

Также мы писали, что Apple может отказаться от кнопки Camera Control в iPhone 18. По словам автора утечки, компания не видит смысла тратить ресурсы на элемент, который не получил широкой популярности среди пользователей.

