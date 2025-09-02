Видео
Главная Технологии Почему смартфоны не комплектуются зарядными устройствами

Почему смартфоны не комплектуются зарядными устройствами

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 10:34
Почему смартфоны продают без зарядного устройства — основные причины
Комплектация смартфона. Фото: Unsplash

В последние годы покупатели все чаще находят в коробке только смартфон и USB-кабель — без адаптера питания. То, что сначала вызвало волну критики, постепенно стало индустриальной нормой.

О том, почему так произошло, пишет iTechua.

Читайте также:

Что изменилось и почему это произошло

В 2020 году Apple убрала зарядку из комплекта iPhone 12 и одновременно отказалась от проводных EarPods, объяснив это заботой об окружающей среде. Сначала Samsung высмеяла шаг в рекламе, но вскоре выпустила Galaxy S21 без адаптера. К тенденции присоединилась и Google с Pixel 6. Xiaomi попробовала компромисс: в Mi 11 блока питания не было, но его можно было получить бесплатно, а в последующих моделях компания колебалась между возвратом и повторным изъятием зарядки.

Миллионы зарядных блоков ежегодно превращаются в электронные отходы. По заявлениям Apple, отказ от адаптеров уменьшил добычу металлов и ежегодные выбросы углекислого газа на уровень, сопоставимый с работой около полумиллиона авто. Также без блока упаковка становится меньше, что сокращает расход картона и пластика и снижает углеродный след при логистике.

За первые полгода продаж iPhone 12 компания сэкономила около 3,25 млрд долларов — при этом адаптеры продолжили продавать отдельно. Однако не все старые блоки поддерживают современные стандарты: например, 5-ваттные адаптеры для iPhone не обеспечивают быструю зарядку новых моделей. При переходе между брендами сложностей еще больше из-за несовместимости "быстрых" протоколов. В Бразилии суд обязал продавать iPhone только с зарядкой и ранее компанию уже штрафовали. Санкции получала и Samsung.

Сейчас ЕС работает над регулированием, которое предусматривает универсальный разъем USB Type-C, стандартизацию быстрой зарядки, отдельную продажу адаптеров и более четкую информацию для потребителей. Еврокомиссия ожидает ежегодную экономию около 250 млн евро и уменьшение электронных отходов на 11 тыс. тонн. Далее производители могут пойти еще более радикальным путем — полным отказом от портов в пользу беспроводной зарядки. Apple уже активно продвигает MagSafe и готовит почву для смартфона без единого разъема.

Напомним, быстрый износ аккумулятора грозит как недорогим моделям, так и флагманам. Основную роль здесь играют ежедневные привычки пользователей во время зарядки — именно они определяют, насколько долго батарея сохранит изначальную емкость и производительность.

Также мы писали, что раздражающие ежедневные подзарядки не всегда связаны со "слабой" батареей. Часто виноватыми становятся активные функции смартфона и бесконечные оповещения, которые расходуют энергию в фоне.

