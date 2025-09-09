Який iPhone вигідно купити зараз — п'ять найкращих моделей

Смартфони Apple iPhone на столі. Фото: Unsplash

До презентації оновленої лінійки iPhone лишилося кілька годин, але чекати необов'язково: гідний апарат від Apple можна взяти вже зараз. Новинки надійдуть у продаж пізніше й коштуватимуть дорожче, тоді як попередні покоління помітно подешевшають.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять моделей iPhone, які варто розглянути перед виходом новинок.

Реклама

Читайте також:

iPhone 16e

Порівняно доступний за мірками бренду смартфон з мінімалістичним алюмінієвим корпусом, скляною задньою панеллю, масою 167 г і товщиною 7,8 мм.

Смартфон iPhone 16e. Фото: ek.ua

Спереду — 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED із HDR10, "чубчиком" і піковою яскравістю 1200 ніт, тож користуватися зручно навіть однією рукою та під сонцем. Усередині — чип A18 і 8 ГБ ОЗП у базі: продуктивності вистачає і для щоденних задач, і для ігор. Камери: фронтальна 12 Мп та основна 48 Мп з оптичною стабілізацією — адекватна якість фото й відео за доброго освітлення. Акумулятор 4005 мАг тримає заряд помітно краще, до 50% заряджається за 30 хвилин.

iPhone 15

Якщо "єшка" здається надто скромною, логічно звернутися до цієї моделі.

Смартфон iPhone 15. Фото: ek.ua

Вона пропонує 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED із Dynamic Island, Dolby Vision і яскравістю до 2000 ніт. За "залізом" дещо простіша (A16 Bionic, 6 ГБ ОЗП), але на практиці різниця майже непомітна. Камери сильніші: подвійний модуль 48+12 Мп із матричною стабілізацією та ультрашириком на 120°, селфі — 12 Мп. Завдяки менш потужному чипу автономність краща, попри акумулятор 3349 мАг.

iPhone 16

Базова модель актуальної серії з оновленим дизайном і вертикальним блоком камер.

Смартфон iPhone 16. Фото: ek.ua

Усередині — A18 і 8 ГБ ОЗП для мультитаскінгу та "важких" ігор. Акумулятор на 3561 мАг тримає довше, ніж у "п'ятнашки", підтримується швидший 25-ватний блок. В іншому — знайомий набір: 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED до 2000 ніт, камери 12 Мп (селфі) і 48+12 Мп (тил), IP68, стереодинаміки, NFC та MagSafe.

iPhone 15 Pro

Одна з найвдаліших моделей Apple останніх років: перша "прошка" з титановим корпусом і топовою продуктивністю у компактних габаритах.

Смартфон iPhone 15 Pro. Фото: ek.ua

Дисплей 6,1 дюйма LTPO Super Retina XDR OLED на 120 Гц із HDR10/Dolby Vision і піковою яскравістю 2000 ніт, чип A17 Pro, 8 ГБ ОЗП, батарея 3274 мАг — вистачає на добу за звичайного сценарію. Камери: 12-Мп селфі та тріо 48+12+12 Мп із матричною стабілізацією, оптичним стабілізатором і 3-кратним оптичним зумом у телевика.

iPhone 16 Pro Max

Ультимативний варіант "із запасом" на кілька років.

Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Великий 6,9-дюймовий LTPO Super Retina XDR OLED на 120 Гц із тонкими рамками — комфортний для відео, соцмереж і ігор. A18 Pro забезпечує "літаючий" інтерфейс і максимальні налаштування в іграх. Камери: 12 Мп (селфі) і 48+12+48 Мп — головний сенсор із матричною стабілізацією, перископ із 3D-стабілізацією та 5x оптичним зумом — якісне знімання в більшості сценаріїв. Акумулятор 4685 мАг підтримує 25-ватну зарядку, до 17 годин екрана при змішаному використанні.

Нагадаємо, автори бенчмарка AnTuTu представили рейтинг найулюбленіших серед користувачів пристроїв на iOS та iPadOS — і перші позиції несподівано дісталися не актуальним моделям, а старішим. Найвищі оцінки отримали компактні гаджети, які й досі викликають ностальгію у власників.

Також ми писали, що для багатьох українців iPhone перетворився на щось більше, ніж смартфон — це маркер стилю, роботи та статусу. Але чи є сенс купувати новинку одразу після старту продажів.