Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 5 моделей iPhone, які можна купити навіть після виходу нових

5 моделей iPhone, які можна купити навіть після виходу нових

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 10:34
Який iPhone вигідно купити зараз — п'ять найкращих моделей
Смартфони Apple iPhone на столі. Фото: Unsplash

До презентації оновленої лінійки iPhone лишилося кілька годин, але чекати необов'язково: гідний апарат від Apple можна взяти вже зараз. Новинки надійдуть у продаж пізніше й коштуватимуть дорожче, тоді як попередні покоління помітно подешевшають.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять моделей iPhone, які варто розглянути перед виходом новинок.

Реклама
Читайте також:

iPhone 16e

Порівняно доступний за мірками бренду смартфон з мінімалістичним алюмінієвим корпусом, скляною задньою панеллю, масою 167 г і товщиною 7,8 мм.

Смартфон Apple iPhone 16e
Смартфон iPhone 16e. Фото: ek.ua

Спереду — 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED із HDR10, "чубчиком" і піковою яскравістю 1200 ніт, тож користуватися зручно навіть однією рукою та під сонцем. Усередині — чип A18 і 8 ГБ ОЗП у базі: продуктивності вистачає і для щоденних задач, і для ігор. Камери: фронтальна 12 Мп та основна 48 Мп з оптичною стабілізацією — адекватна якість фото й відео за доброго освітлення. Акумулятор 4005 мАг тримає заряд помітно краще, до 50% заряджається за 30 хвилин.

iPhone 15

Якщо "єшка" здається надто скромною, логічно звернутися до цієї моделі.

Смартфон Apple iPhone 15
Смартфон iPhone 15. Фото: ek.ua

Вона пропонує 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED із Dynamic Island, Dolby Vision і яскравістю до 2000 ніт. За "залізом" дещо простіша (A16 Bionic, 6 ГБ ОЗП), але на практиці різниця майже непомітна. Камери сильніші: подвійний модуль 48+12 Мп із матричною стабілізацією та ультрашириком на 120°, селфі — 12 Мп. Завдяки менш потужному чипу автономність краща, попри акумулятор 3349 мАг.

iPhone 16

Базова модель актуальної серії з оновленим дизайном і вертикальним блоком камер.

Смартфон Apple iPhone 16
Смартфон iPhone 16. Фото: ek.ua

Усередині — A18 і 8 ГБ ОЗП для мультитаскінгу та "важких" ігор. Акумулятор на 3561 мАг тримає довше, ніж у "п'ятнашки", підтримується швидший 25-ватний блок. В іншому — знайомий набір: 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED до 2000 ніт, камери 12 Мп (селфі) і 48+12 Мп (тил), IP68, стереодинаміки, NFC та MagSafe.

iPhone 15 Pro

Одна з найвдаліших моделей Apple останніх років: перша "прошка" з титановим корпусом і топовою продуктивністю у компактних габаритах.

Смартфон Apple iPhone 15 Pro
Смартфон iPhone 15 Pro. Фото: ek.ua

Дисплей 6,1 дюйма LTPO Super Retina XDR OLED на 120 Гц із HDR10/Dolby Vision і піковою яскравістю 2000 ніт, чип A17 Pro, 8 ГБ ОЗП, батарея 3274 мАг — вистачає на добу за звичайного сценарію. Камери: 12-Мп селфі та тріо 48+12+12 Мп із матричною стабілізацією, оптичним стабілізатором і 3-кратним оптичним зумом у телевика.

iPhone 16 Pro Max

Ультимативний варіант "із запасом" на кілька років.

Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max
Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Великий 6,9-дюймовий LTPO Super Retina XDR OLED на 120 Гц із тонкими рамками — комфортний для відео, соцмереж і ігор. A18 Pro забезпечує "літаючий" інтерфейс і максимальні налаштування в іграх. Камери: 12 Мп (селфі) і 48+12+48 Мп — головний сенсор із матричною стабілізацією, перископ із 3D-стабілізацією та 5x оптичним зумом — якісне знімання в більшості сценаріїв. Акумулятор 4685 мАг підтримує 25-ватну зарядку, до 17 годин екрана при змішаному використанні.

Нагадаємо, автори бенчмарка AnTuTu представили рейтинг найулюбленіших серед користувачів пристроїв на iOS та iPadOS — і перші позиції несподівано дісталися не актуальним моделям, а старішим. Найвищі оцінки отримали компактні гаджети, які й досі викликають ностальгію у власників.

Також ми писали, що для багатьох українців iPhone перетворився на щось більше, ніж смартфон — це маркер стилю, роботи та статусу. Але чи є сенс купувати новинку одразу після старту продажів.

Apple iPhone смартфон характеристики функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації