Главная Технологии Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3 — что известно о новинках

Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3 — что известно о новинках

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 20:57
Что известно о новых Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3
Линейка новый Apple Watch. Кадр из видео

Компания Apple обновила линейку смартчасов Watch. В этом году серия пополнилась бюджетной моделью SE 3 и Ultra. Новые Apple Watch обладают такими функциями, как обнаружение мерцательной аритмии, обнаружение падений, экстренная кнопка SOS, измерение уровня кислорода в крови.

И это далеко не все возможности новых Apple Watch, сообщает презентация компании.  

Читайте также:

Новые Series 11 оснащены дисплеем, в два раза более устойчивым к царапинам, и поддерживают 5G благодаря более энергоэффективному 5G-модему. Также появилась функция обнаружения высокого артериального давления. Apple Watch Series 11 способны выявлять закономерности гипертонии, используя передовые методы машинного обучения и серию исследований. Они не смогут выявить все случаи гипертонии, но помогут многим людям обнаружить скрытые проблемы.

Apple Watch
Обновление линейки Apple Watch. Кадр из видео

Аккумулятор Series 11 работает до 24 часов. Apple Watch Series 11 — этооценка сна, оповещения о гипертонии, увеличенное время автономной работы, более устойчивый к царапинам дисплей, поддержка 5G, новые циферблаты и многое другое.

Другие новинки Apple Watch

Также вышла версия Apple Watch SE с обновленным чипом S10. Часы поддерживают жесты запястья, датчик температуры запястья, 5G, функцию Always-on Display, поддержку Vitals, обнаружение апноэ во сне, оценку сна и в два раза более быструю зарядку.   

Apple Watch
Функции и особенности новых Apple Watch. Кадр из видео

Также были представлены Apple Watch Ultra 3. У них новый дисплей с широкоугольным OLED-дисплеем и более тонкими рамками. Самый большой дисплей в истории Apple Watch, который может обновляться чаще, поэтому на циферблатах отображаются секунды. Поддержка сотовой связи и спутниковой связи 5G. Спутник поддерживает функцию "Find me" и сообщения. До 42 часов автономной работы. 

Стартовая цена Apple Watch SE составляет 249 долларов, Apple Watch Series 11 будут стоить 399 долларов, а Ultra 3 — 799 долларов. Предзаказ открыт уже сегодня, старт продаж намечен на 19 сентября. 

Напомним, на портале Новини.LIVE продолжается подробная онлайн-трансляция, в которой можно ознакомиться со всеми новинками Apple. 

Также мы писали о том, почему AirPods Pro 3 стали революционной новинкой среди наушников. 

Артур Волков - Редактор
Автор:
Артур Волков
