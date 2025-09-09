Что известно о новых Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3 — что известно о новинках
Компания Apple обновила линейку смартчасов Watch. В этом году серия пополнилась бюджетной моделью SE 3 и Ultra. Новые Apple Watch обладают такими функциями, как обнаружение мерцательной аритмии, обнаружение падений, экстренная кнопка SOS, измерение уровня кислорода в крови.
И это далеко не все возможности новых Apple Watch, сообщает презентация компании.
Новые Series 11 оснащены дисплеем, в два раза более устойчивым к царапинам, и поддерживают 5G благодаря более энергоэффективному 5G-модему. Также появилась функция обнаружения высокого артериального давления. Apple Watch Series 11 способны выявлять закономерности гипертонии, используя передовые методы машинного обучения и серию исследований. Они не смогут выявить все случаи гипертонии, но помогут многим людям обнаружить скрытые проблемы.
Аккумулятор Series 11 работает до 24 часов. Apple Watch Series 11 — этооценка сна, оповещения о гипертонии, увеличенное время автономной работы, более устойчивый к царапинам дисплей, поддержка 5G, новые циферблаты и многое другое.
Другие новинки Apple Watch
Также вышла версия Apple Watch SE с обновленным чипом S10. Часы поддерживают жесты запястья, датчик температуры запястья, 5G, функцию Always-on Display, поддержку Vitals, обнаружение апноэ во сне, оценку сна и в два раза более быструю зарядку.
Также были представлены Apple Watch Ultra 3. У них новый дисплей с широкоугольным OLED-дисплеем и более тонкими рамками. Самый большой дисплей в истории Apple Watch, который может обновляться чаще, поэтому на циферблатах отображаются секунды. Поддержка сотовой связи и спутниковой связи 5G. Спутник поддерживает функцию "Find me" и сообщения. До 42 часов автономной работы.
Стартовая цена Apple Watch SE составляет 249 долларов, Apple Watch Series 11 будут стоить 399 долларов, а Ultra 3 — 799 долларов. Предзаказ открыт уже сегодня, старт продаж намечен на 19 сентября.
