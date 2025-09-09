Видео
Главная Технологии Каким будет iPhone 17 и в чем его основные преимущества

Каким будет iPhone 17 и в чем его основные преимущества

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 21:18
Первый взгляд на iPhone 17 — что особенного в новинке
Apple представила iPhone 17. Кадр из видео

Компания Apple наконец-то сделала свой центральный анонс. Речь идет о линейке iPhone 17 и новом ультратонком iPhone Air.

Обновленная серия получила самый большой редизайн за последние годы, сообщили во время презентации Apple.

Читайте также:

Новый iPhone 17 — это стандартная модель с двойной камерой. Она будет доступна в синем, зеленом и фиолетовом цветах. 

iPhone 17 оснащен большим 6,3-дюймовым дисплеем с более тонкими рамками и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Включен режим Always-on Display. Пиковая яркость составляет 3000 нит, а также повышенная прочность. Дисплей покрыт керамическим щитом Ceramic Shield 2 и имеет семислойное антибликовое покрытие.  

iPhone 17
Особенности iPhone 17. Кадр из видео

Главные преимущества iPhone 17

Также в Apple сообщили, что iPhone 17 получил более быстрый и эффективный процессор A19 с обновленным дисплеем для ProMotion. Улучшенная система Neural Engine для повышения производительности Apple Intelligence. LLM-модели работают быстрее благодаря 6-ядерном центральному процессору и 5-ядерному графическому процессору. Этот телефон на 20% быстрее, чем iPhone 16.

Заявлено, что новая модель оснащена 48-мегапиксельной основной камерой с 2-кратным телеобъективом. Срок службы аккумулятора значительно увеличился. iPhone 17 поддерживает воспроизведение видео на 8 часов больше, чем iPhone 16. 10 минут зарядки обеспечивают 8 часов воспроизведения видео. Сверхширокоугольная камера с разрешением 12 мегапикселей поддерживает макросъемку 1x. 

iPhone 17
Стоимость iPhone 17. Кадр из видео

Обновленная 18-мегапиксельная фронтальная камера обеспечивает самый широкий угол обзора. Сенсор в два раза больше предыдущего и имеет квадратную форму. Поддержка фото и видео высокого разрешения в любом разрешении — больше не нужно поворачивать телефон, чтобы сделать снимок в альбомной ориентации. 

Предварительные заказы на модели iPhone 17 начнутся в пятницу, запуск состоится 19 сентября.

Напомним, во время презентации Apple были показаны революционные смарт-часы Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3

Также мы рассказали об особенностях еще одной долгожданной новинки AirPods Pro 3

Артур Волков - Редактор
Автор:
Артур Волков
