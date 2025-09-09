Презентация Apple-2025 — цены на iPhone 17, iPhone Air, AirPods Pro 3 и Apple Watch

Презентация Apple — какие цены на iPhone 17 и все новинки
Состоялась ежегодная презентация Apple, на которой она представила свои новейшие устройства. В частности, компания показала новые модели смарт-часов Apple Watch, новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro 3 и обновила линейку смартфонов iPhone 17.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены получили все новинки Apple в этом году.
Сколько стоят все новинки Apple
Предварительные заказы на все представленные устройства стартуют в пятницу, 12 сентября. Цены следующие:
- Apple Watch Series 11 — 399 долларов;
- Apple Watch SE 3 — 249 долларов;
- Apple Watch Ultra 3 — 799 долларов;
- Apple AirPods Pro 3 — 249 долларов;
- iPhone 17 — от 799 долларов;
- iPhone Air — от 999 долларов;
- iPhone 17 Pro — от 1099 долларов;
- iPhone 17 Pro Max — от 1199 долларов.
Отправка предварительных заказов и официальная продажа в розничных магазинах начнется 19 сентября.
Напомним, iPhone Air стал сверхтонкой технологической новинкой с зеркальным покрытием корпуса. Apple подробно представила ключевые особенности этого устройства.
Также мы писали, что центральным акцентом презентации компании стала серия iPhone 17 вместе с премьерой нового ультратонкого iPhone Air.
Читайте Новини.LIVE!