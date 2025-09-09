Презентация Apple-2025 — цены на iPhone 17, iPhone Air, AirPods Pro 3 и Apple Watch

Новые смартфоны Apple iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

Состоялась ежегодная презентация Apple, на которой она представила свои новейшие устройства. В частности, компания показала новые модели смарт-часов Apple Watch, новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro 3 и обновила линейку смартфонов iPhone 17.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены получили все новинки Apple в этом году.

Сколько стоят все новинки Apple

Предварительные заказы на все представленные устройства стартуют в пятницу, 12 сентября. Цены следующие:

Apple Watch Series 11 — 399 долларов;

Apple Watch SE 3 — 249 долларов;

Apple Watch Ultra 3 — 799 долларов;

Apple AirPods Pro 3 — 249 долларов;

iPhone 17 — от 799 долларов;

iPhone Air — от 999 долларов;

iPhone 17 Pro — от 1099 долларов;

iPhone 17 Pro Max — от 1199 долларов.

Отправка предварительных заказов и официальная продажа в розничных магазинах начнется 19 сентября.

Напомним, iPhone Air стал сверхтонкой технологической новинкой с зеркальным покрытием корпуса. Apple подробно представила ключевые особенности этого устройства.

Также мы писали, что центральным акцентом презентации компании стала серия iPhone 17 вместе с премьерой нового ультратонкого iPhone Air.