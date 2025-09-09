Видео
Новый iPhone Air стал уникальной разработкой Apple — детали

Новый iPhone Air стал уникальной разработкой Apple — детали

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 21:42
Новый смартфон iPhone Air стал уникальным творением Apple
В таких цветах будет доступен iPhone Air. Кадр из видео

Смартфон iPhone Air оказался супертонкой высокотехнологичной новинкой с зеркальным покрытием. В компании Apple подробно рассказали об особенностях этого девайса.

Керамический щит защищает титановую рамку с обеих сторон для повышения прочности, сообщили на онлайн-презентации Apple.

Читайте также:

Новый iPhone Air получил аккумулятор высокой плотности для "невообразимого" времени автономной работы. Кстати, в названии этого смартфона отсутствует цифра "17". В Apple называют область камеры в iPhone Air "плато". Здесь расположены задняя и фронтальная камеры, динамик и чип Apple Silicon.

iPhone Air
Размеры iPhone Air. Кадр из видео

Особенность нового iPhone

Толщина iPhone Air составляет 5,6 мм, что примерно на 0,1 мм толще ожидаемого, при этом 6,5-дюймовый дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит. Керамический экран с улучшенной устойчивостью к царапинам и антибликовым покрытием. Керамический экран также расположен на задней панели для лучшей защиты от падений. Рама выполнена из титана. 

iPhone Air
Компактный iPhone Air от Apple. Кадр из видео

iPhone Air оснащен процессором A19 Pro — он не просто работает быстрее, но, согласно заявлению компании, значительно опережает любой другой смартфон в мире. В нем 6-ядерный и 5-ядерный графический процессоры с динамическим кэшированием второго поколения. 

Также iPhone Air оснащен чипом N1, который поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Смартфон получил обновленный модемный чип C1X, улучшенный по сравнению с C1. Это более энергоэффективный телефон. 

iPhone Air оснащен системой камер Fusion. Она позволяет снимать 48-мегапиксельные фотографии и подходит для съемки при слабом освещении. Также поддерживает 12-мегапиксельные снимки с 2-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 52 мм. В центре кадра расположена 18-мегапиксельная фронтальная камера, а также поддерживается двойная съемка видео с использованием как фронтальной, так и основной камер.

iPhone Air
Стоимость новых iPhone. Кадр из видео

Заявлено, что батареи смартфона хватит на целый день бесперебойной работы. 

Уже 12 сентября будет доступен предварительный заказ на модели iPhone Air, а купить смартфон можно будет 19 сентября. 

Напомним, мы уже описали изменения, которые произошли в iPhone 17 по сравнению с прошлой линейкой смартфона. 

Также в Apple представили Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3, которые кардинально отличаются от предыдущей серии. 

А в наушниках AirPods Pro 3 можно будет не только слушать музыку, они станут находкой для любого лингвиста. 

Артур Волков - Редактор
Автор:
Артур Волков
