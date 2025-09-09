Новый смартфон iPhone Air стал уникальным творением Apple

Новый iPhone Air стал уникальной разработкой Apple — детали
Смартфон iPhone Air оказался супертонкой высокотехнологичной новинкой с зеркальным покрытием. В компании Apple подробно рассказали об особенностях этого девайса.
Керамический щит защищает титановую рамку с обеих сторон для повышения прочности, сообщили на онлайн-презентации Apple.
Новый iPhone Air получил аккумулятор высокой плотности для "невообразимого" времени автономной работы. Кстати, в названии этого смартфона отсутствует цифра "17". В Apple называют область камеры в iPhone Air "плато". Здесь расположены задняя и фронтальная камеры, динамик и чип Apple Silicon.
Особенность нового iPhone
Толщина iPhone Air составляет 5,6 мм, что примерно на 0,1 мм толще ожидаемого, при этом 6,5-дюймовый дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит. Керамический экран с улучшенной устойчивостью к царапинам и антибликовым покрытием. Керамический экран также расположен на задней панели для лучшей защиты от падений. Рама выполнена из титана.
iPhone Air оснащен процессором A19 Pro — он не просто работает быстрее, но, согласно заявлению компании, значительно опережает любой другой смартфон в мире. В нем 6-ядерный и 5-ядерный графический процессоры с динамическим кэшированием второго поколения.
Также iPhone Air оснащен чипом N1, который поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Смартфон получил обновленный модемный чип C1X, улучшенный по сравнению с C1. Это более энергоэффективный телефон.
iPhone Air оснащен системой камер Fusion. Она позволяет снимать 48-мегапиксельные фотографии и подходит для съемки при слабом освещении. Также поддерживает 12-мегапиксельные снимки с 2-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 52 мм. В центре кадра расположена 18-мегапиксельная фронтальная камера, а также поддерживается двойная съемка видео с использованием как фронтальной, так и основной камер.
Заявлено, что батареи смартфона хватит на целый день бесперебойной работы.
Уже 12 сентября будет доступен предварительный заказ на модели iPhone Air, а купить смартфон можно будет 19 сентября.
