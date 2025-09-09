Новий смартфон iPhone Air став унікальним творінням Apple

У таких кольорах буде доступний iPhone Air. Кадр з відео

Смартфон iPhone Air виявився супертонкою високотехнологічною новинкою із дзеркальним покриттям. У компанії Apple детально розповіли про особливості цього девайса.

Керамічний щит захищає титанову рамку з обох боків для підвищення міцності, повідомили на онлайн-презентації Apple.

Новий iPhone Air отримав акумулятор високої щільності для "неймовірного" часу автономної роботи. До речі, у назві цього смартфона відсутня цифра "17". В Apple називають область камери в iPhone Air "плато". Тут розташовані задня та фронтальна камери, динамік та чип Apple Silicon.

Розміри iPhone Air. Кадр із відео

Особливість нового iPhone

Товщина iPhone Air становить 5,6 мм, що приблизно на 0,1 мм товще очікуваного, при цьому 6,5-дюймовий дисплей з піковою яскравістю до 3000 ніт. Керамічний екран з поліпшеною стійкістю до подряпин та покриттям антивідблиску. Керамічний екран також розташований на задній панелі для кращого захисту від падінь. Рама виконана з титану.

Компактний iPhone Air від Apple. Кадр із відео

iPhone Air оснащений процесором A19 Pro — він не просто працює швидше, але, згідно із заявою компанії, значно випереджає будь-який інший смартфон у світі. У ньому 6-ядерний та 5-ядерний графічний процесори з динамічним кешуванням другого покоління.

Також iPhone Air оснащений чипом N1, який підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread. Смартфон отримав оновлений модемний чіп C1X, покращений порівняно з C1. Це більш енергоефективний телефон.

iPhone Air оснащений системою камер Fusion. Вона дає змогу знімати 48-мегапіксельні фотографії та підходить для зйомки при слабкому освітленні. Також підтримує 12-мегапіксельні знімки з 2-кратним оптичним зумом та фокусною відстанню 52 мм. У центрі кадру розташована 18-мегапіксельна фронтальна камера, а також підтримується подвійна зйомка відео з використанням як фронтальної, так і основної камер.

Вартість нових iPhone. Кадр із відео

Заявлено, що батареї смартфона вистачить на цілий день безперебійної роботи.

Уже 12 вересня буде доступне попереднє замовлення на моделі iPhone Air, а купити смартфон можна буде 19 вересня.

