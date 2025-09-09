Вереснева презентація Apple-2025 — що представила компанія, окрім iPhone Air

Новітні iPhone Air у повітрі. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple провела вересневу презентацію 9 вересня 2025 року та показала найбільше оновлення лінійки iPhone за останні роки. Окрім смартфонів, компанія представила нові AirPods Pro 3 і повністю оновила лінійку Apple Watch.

AirPods Pro 3

Оновлені бездротові навушники зберегли знайомий вигляд, але отримали полегшений корпус, поліпшене просторове звучання та удвічі ефективніше шумопоглинання завдяки пінним амбушурам і новій системі повітряного потоку. Додано датчик серцевого ритму й відстеження до 50 типів тренувань у парі з iPhone.

Бездротові навушники AirPods Pro 3. Фото: кадр з відео/YouTube

Функція "Прямий переклад" підтримує спілкування в реальному часі, а якщо обидві сторони користуються AirPods Pro 3 — розмова відбувається природно в обох напрямках. Поліпшено посадку, є п'ять розмірів насадок, захист IP57.

Apple Watch Series 11, SE 3 та Ultra 3

Series 11 отримали удвічі стійкіший до подряпин дисплей, підтримку 5G, виявлення миготливої аритмії та функцію виявлення високого артеріального тиску на основі ML. Автономність — до 24 годин.

Смартгодинник Apple Watch Series 11. Фото: кадр з відео

Apple Watch SE 3 оснащено чипом S10, жестами зап'ястя, датчиком температури, 5G, Always-On Display, функціями Vitals, виявленням апное та швидшим заряджанням.

Смартгодинник Apple Watch SE 3. Фото: кадр з відео/YouTube

Ultra 3 отримали найбільший в історії Watch ширококутний OLED-дисплей із тоншими рамками, частіше оновлення з відображенням секунд, стільниковий і супутниковий зв'язок, підтримку "Find me" та повідомлень. Автономність — до 42 годин.

Смартгодинник Apple Watch Ultra 3. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone 17

Базова модель із подвійною камерою доступна у синьому, зеленому та фіолетовому кольорах.

Смартфон iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

6,3-дюймовий дисплей із тонкими рамками підтримує ProMotion 120 Гц і Always-On, пікова яскравість — 3000 ніт. Скло захищено Ceramic Shield 2 та отримало сім шарів антивідблискового покриття.

Всередині — чип A19 із покращеним Neural Engine для Apple Intelligence (6-ядерний процесор, 5-ядерний графічний процесор), який на 20% продуктивніший, ніж iPhone 16.

Смартфон отримав 48 Мп основну камеру з 2x телеоб'єктивом, 12 Мп надширик із макро 1x, 18 Мп фронталку з ширшим кутом. Заявлено додаткові 8 годин відтворення відео та 8 годин перегляду відео за 10 хвилин заряджання.

iPhone Air

Ультратонкий смартфон із титановою рамою, керамічним щитом спереду й ззаду та 6,5-дюймовим дисплеєм (до 3000 ніт), підсиленим антивідблиском і захистом від подряпин. Камерний модуль-"плато" вміщує тилову й фронтальну камери, динамік і чип Apple Silicon.

Смартфон iPhone Air. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфон отримав чип A19 Pro (6-ядерний процесор, 5-ядерний графічний процесор з динамічним кешуванням 2-го покоління), чип N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) і модем C1X. Оснащено пристрій камерою Fusion на 48 Мп та фронталкою на 18 Мп з функцією подвійного відеознімання. Заявлено "цілий день" автономності.

iPhone 17 Pro

Флагман отримав цільний алюмінієвий корпус з ефективним відведенням тепла, випарну камеру, новий керамічний щит спереду й ззаду та плато камери на всю ширину.

Смартфон iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Усередині — чип A19 Pro з більшим кешем і пам'яттю, заявлено до 40% вищу стабільну продуктивність порівняно з 16 Pro. Pro Max — із рекордною автономністю, до 39 годин відео. Новинки отримали три камери Fusion на 48 Мп та фронталку Center Stage на 18 Мп.

