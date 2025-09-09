Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Вереснева презентація Apple — які новинки показали

Вереснева презентація Apple — які новинки показали

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 23:07
Вереснева презентація Apple-2025 — що представила компанія, окрім iPhone Air
Новітні iPhone Air у повітрі. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple провела вересневу презентацію 9 вересня 2025 року та показала найбільше оновлення лінійки iPhone за останні роки. Окрім смартфонів, компанія представила нові AirPods Pro 3 і повністю оновила лінійку Apple Watch.

Сайт Новини.LIVE розповідає про всі новинки Apple, які були представлені.

Реклама
Читайте також:

AirPods Pro 3

Оновлені бездротові навушники зберегли знайомий вигляд, але отримали полегшений корпус, поліпшене просторове звучання та удвічі ефективніше шумопоглинання завдяки пінним амбушурам і новій системі повітряного потоку. Додано датчик серцевого ритму й відстеження до 50 типів тренувань у парі з iPhone.

Беспроводные наушники AirPods Pro 3
Бездротові навушники AirPods Pro 3. Фото: кадр з відео/YouTube

Функція "Прямий переклад" підтримує спілкування в реальному часі, а якщо обидві сторони користуються AirPods Pro 3 — розмова відбувається природно в обох напрямках. Поліпшено посадку, є п'ять розмірів насадок, захист IP57.

Apple Watch Series 11, SE 3 та Ultra 3

Series 11 отримали удвічі стійкіший до подряпин дисплей, підтримку 5G, виявлення миготливої аритмії та функцію виявлення високого артеріального тиску на основі ML. Автономність — до 24 годин.

Смарт-часы Apple Watch Series 11
Смартгодинник Apple Watch Series 11. Фото: кадр з відео

Apple Watch SE 3 оснащено чипом S10, жестами зап'ястя, датчиком температури, 5G, Always-On Display, функціями Vitals, виявленням апное та швидшим заряджанням.

Смарт-часы Apple Watch SE 3
Смартгодинник Apple Watch SE 3. Фото: кадр з відео/YouTube

Ultra 3 отримали найбільший в історії Watch ширококутний OLED-дисплей із тоншими рамками, частіше оновлення з відображенням секунд, стільниковий і супутниковий зв'язок, підтримку "Find me" та повідомлень. Автономність — до 42 годин.

Смарт-часы Apple Watch Ultra 3
Смартгодинник Apple Watch Ultra 3. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone 17

Базова модель із подвійною камерою доступна у синьому, зеленому та фіолетовому кольорах.

Смартфон iPhone 17
Смартфон iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

6,3-дюймовий дисплей із тонкими рамками підтримує ProMotion 120 Гц і Always-On, пікова яскравість — 3000 ніт. Скло захищено Ceramic Shield 2 та отримало сім шарів антивідблискового покриття.

Всередині — чип A19 із покращеним Neural Engine для Apple Intelligence (6-ядерний процесор, 5-ядерний графічний процесор), який на 20% продуктивніший, ніж iPhone 16.

Смартфон отримав 48 Мп основну камеру з 2x телеоб'єктивом, 12 Мп надширик із макро 1x, 18 Мп фронталку з ширшим кутом. Заявлено додаткові 8 годин відтворення відео та 8 годин перегляду відео за 10 хвилин заряджання.

iPhone Air

Ультратонкий смартфон із титановою рамою, керамічним щитом спереду й ззаду та 6,5-дюймовим дисплеєм (до 3000 ніт), підсиленим антивідблиском і захистом від подряпин. Камерний модуль-"плато" вміщує тилову й фронтальну камери, динамік і чип Apple Silicon.

Смартфон iPhone Air
Смартфон iPhone Air. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфон отримав чип A19 Pro (6-ядерний процесор, 5-ядерний графічний процесор з динамічним кешуванням 2-го покоління), чип N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) і модем C1X. Оснащено пристрій камерою Fusion на 48 Мп та фронталкою на 18 Мп з функцією подвійного відеознімання. Заявлено "цілий день" автономності.

iPhone 17 Pro

Флагман отримав цільний алюмінієвий корпус з ефективним відведенням тепла, випарну камеру, новий керамічний щит спереду й ззаду та плато камери на всю ширину.

Смартфон iPhone 17 Pro
Смартфон iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Усередині — чип A19 Pro з більшим кешем і пам'яттю, заявлено до 40% вищу стабільну продуктивність порівняно з 16 Pro. Pro Max — із рекордною автономністю, до 39 годин відео. Новинки отримали три камери Fusion на 48 Мп та фронталку Center Stage на 18 Мп.

Нагадаємо, під час щорічної презентації Apple показала нові гаджети. Компанія презентувала оновлену серію Apple Watch, наступне покоління бездротових навушників AirPods Pro 3 та лінійку смартфонів iPhone 17.

Також ми писали, що iPhone Air став надтонкою високотехнологічною новинкою з дзеркальним покриттям, про ключові особливості якої Apple розповіла окремо.

Apple iPhone ціни AirPods Apple Watch iPhone Air
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації