Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Главные анонсы Apple — все, что показала компания на презентации

Главные анонсы Apple — все, что показала компания на презентации

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 23:07
Apple провела сентябрьскую презентацию — что показали, кроме iPhone Air
Новейшие iPhone Air в воздухе. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple провела сентябрьскую презентацию 9 сентября 2025 года и показала самое большое обновление линейки iPhone за последние годы. Кроме смартфонов, компания представила новые AirPods Pro 3 и полностью обновила линейку Apple Watch.

Сайт Новини.LIVE рассказывает обо всех новинках Apple, которые были представлены.

Реклама
Читайте также:

AirPods Pro 3

Обновленные беспроводные наушники сохранили знакомый вид, но получили облегченный корпус, улучшенное пространственное звучание и вдвое более эффективное шумоподавление благодаря пенным амбушюрам и новой системе воздушного потока. Добавлен датчик сердечного ритма и отслеживание до 50 типов тренировок в паре с iPhone.

Беспроводные наушники AirPods Pro 3
Беспроводные наушники AirPods Pro 3. Фото: кадр из видео/YouTube

Функция "Прямой перевод" поддерживает общение в реальном времени, а если обе стороны пользуются AirPods Pro 3 — разговор происходит естественно в обоих направлениях. Улучшена посадка, есть пять размеров насадок, защита IP57.

Apple Watch Series 11, SE 3 и Ultra 3

Series 11 получили вдвое более устойчивый к царапинам дисплей, поддержку 5G, обнаружение мерцательной аритмии и функцию обнаружения высокого артериального давления на основе ML. Автономность — до 24 часов.

Смарт-часы Apple Watch Series 11
Смарт-часы Apple Watch Series 11. Фото: кадр из видео

Apple Watch SE 3 оснащены чипом S10, жестами запястья, датчиком температуры, 5G, Always-On Display, функциями Vitals, обнаружением апноэ и быстрой зарядкой.

Смарт-часы Apple Watch SE 3
Смарт-часы Apple Watch SE 3. Фото: кадр из видео/YouTube

Ultra 3 получили самый большой в истории Watch широкоугольный OLED-дисплей с более тонкими рамками, более частое обновление с отображением секунд, сотовую и спутниковую связь, поддержку "Find me" и уведомлений. Автономность — до 42 часов.

Смарт-часы Apple Watch Ultra 3
Смарт-часы Apple Watch Ultra 3. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone 17

Базовая модель с двойной камерой доступна в синем, зеленом и фиолетовом цветах.

Смартфон iPhone 17
Смартфон iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

6,3-дюймовый дисплей с тонкими рамками поддерживает ProMotion 120 Гц и Always-On, пиковая яркость — 3000 нит. Стекло защищено Ceramic Shield 2 и получило семь слоев антибликового покрытия.

Внутри — чип A19 с улучшенным Neural Engine для Apple Intelligence (6-ядерный процессор, 5-ядерный графический процессор), который на 20% производительнее, чем iPhone 16.

Смартфон получил 48 Мп основную камеру с 2x телеобъективом, 12 Мп сверхширик с макро 1x, 18 Мп фронталку с более широким углом. Заявлено дополнительные 8 часов воспроизведения видео и 8 часов просмотра видео за 10 минут зарядки.

iPhone Air

Ультратонкий смартфон с титановой рамкой, керамическим щитом спереди и сзади и 6,5-дюймовым дисплеем (до 3000 нит), усиленным антибликом и защитой от царапин. Камерный модуль-"плато" вмещает тыловую и фронтальную камеры, динамик и чип Apple Silicon.

Смартфон iPhone Air
Смартфон iPhone Air. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон получил чип A19 Pro (6-ядерный процессор, 5-ядерный графический процессор с динамическим кэшированием 2-го поколения), чип N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) и модем C1X. Оснащено устройство камерой Fusion на 48 Мп и фронталкой на 18 Мп с функцией двойной видеосъемки. Заявлено "целый день" автономности.

iPhone 17 Pro

Флагман получил цельный алюминиевый корпус с эффективным отводом тепла, испарительную камеру, новый керамический щит спереди и сзади и плато камеры на всю ширину.

Смартфон iPhone 17 Pro
Смартфон iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Внутри — чип A19 Pro с большим кэшем и памятью, заявлена до 40% более высокая стабильная производительность по сравнению с 16 Pro. Pro Max — с рекордной автономностью, до 39 часов видео. Новинки получили три камеры Fusion на 48 Мп и фронталку Center Stage на 18 Мп.

Напомним, во время ежегодной презентации Apple показала новые гаджеты. Компания представила обновленную серию Apple Watch, следующее поколение беспроводных наушников AirPods Pro 3 и линейку смартфонов iPhone 17.

Также мы писали, что iPhone Air стал сверхтонкой высокотехнологичной новинкой с зеркальным покрытием, о ключевых особенностях которой Apple рассказала отдельно.

Apple iPhone цены AirPods Apple Watch iPhone Air
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации