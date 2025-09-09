Apple провела сентябрьскую презентацию — что показали, кроме iPhone Air

Новейшие iPhone Air в воздухе. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple провела сентябрьскую презентацию 9 сентября 2025 года и показала самое большое обновление линейки iPhone за последние годы. Кроме смартфонов, компания представила новые AirPods Pro 3 и полностью обновила линейку Apple Watch.

AirPods Pro 3

Обновленные беспроводные наушники сохранили знакомый вид, но получили облегченный корпус, улучшенное пространственное звучание и вдвое более эффективное шумоподавление благодаря пенным амбушюрам и новой системе воздушного потока. Добавлен датчик сердечного ритма и отслеживание до 50 типов тренировок в паре с iPhone.

Беспроводные наушники AirPods Pro 3. Фото: кадр из видео/YouTube

Функция "Прямой перевод" поддерживает общение в реальном времени, а если обе стороны пользуются AirPods Pro 3 — разговор происходит естественно в обоих направлениях. Улучшена посадка, есть пять размеров насадок, защита IP57.

Apple Watch Series 11, SE 3 и Ultra 3

Series 11 получили вдвое более устойчивый к царапинам дисплей, поддержку 5G, обнаружение мерцательной аритмии и функцию обнаружения высокого артериального давления на основе ML. Автономность — до 24 часов.

Смарт-часы Apple Watch Series 11. Фото: кадр из видео

Apple Watch SE 3 оснащены чипом S10, жестами запястья, датчиком температуры, 5G, Always-On Display, функциями Vitals, обнаружением апноэ и быстрой зарядкой.

Смарт-часы Apple Watch SE 3. Фото: кадр из видео/YouTube

Ultra 3 получили самый большой в истории Watch широкоугольный OLED-дисплей с более тонкими рамками, более частое обновление с отображением секунд, сотовую и спутниковую связь, поддержку "Find me" и уведомлений. Автономность — до 42 часов.

Смарт-часы Apple Watch Ultra 3. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone 17

Базовая модель с двойной камерой доступна в синем, зеленом и фиолетовом цветах.

Смартфон iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

6,3-дюймовый дисплей с тонкими рамками поддерживает ProMotion 120 Гц и Always-On, пиковая яркость — 3000 нит. Стекло защищено Ceramic Shield 2 и получило семь слоев антибликового покрытия.

Внутри — чип A19 с улучшенным Neural Engine для Apple Intelligence (6-ядерный процессор, 5-ядерный графический процессор), который на 20% производительнее, чем iPhone 16.

Смартфон получил 48 Мп основную камеру с 2x телеобъективом, 12 Мп сверхширик с макро 1x, 18 Мп фронталку с более широким углом. Заявлено дополнительные 8 часов воспроизведения видео и 8 часов просмотра видео за 10 минут зарядки.

iPhone Air

Ультратонкий смартфон с титановой рамкой, керамическим щитом спереди и сзади и 6,5-дюймовым дисплеем (до 3000 нит), усиленным антибликом и защитой от царапин. Камерный модуль-"плато" вмещает тыловую и фронтальную камеры, динамик и чип Apple Silicon.

Смартфон iPhone Air. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон получил чип A19 Pro (6-ядерный процессор, 5-ядерный графический процессор с динамическим кэшированием 2-го поколения), чип N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) и модем C1X. Оснащено устройство камерой Fusion на 48 Мп и фронталкой на 18 Мп с функцией двойной видеосъемки. Заявлено "целый день" автономности.

iPhone 17 Pro

Флагман получил цельный алюминиевый корпус с эффективным отводом тепла, испарительную камеру, новый керамический щит спереди и сзади и плато камеры на всю ширину.

Смартфон iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Внутри — чип A19 Pro с большим кэшем и памятью, заявлена до 40% более высокая стабильная производительность по сравнению с 16 Pro. Pro Max — с рекордной автономностью, до 39 часов видео. Новинки получили три камеры Fusion на 48 Мп и фронталку Center Stage на 18 Мп.

