Які iPhone найдовше тримають заряд батареї — мінімальні ціни за автономність

Моделі iPhone.

Смартфони від Apple ніколи не вражали автономністю, проте кожна нова модель iPhone показувала покращені результати. Постає питання, які гаджети від культового бренду довго тримають заряд і які мінімальні суми доведеться заплатити українцям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які моделі iPhone мають найкращу автономність і скільки коштують в Україні.

Які iPhone довго тримають батарею

За інформацією розробників, новенька базова модель здатна похвалитися покращеною автономністю: користувачі зможуть 30 годин безперервно відтворювати відео без підзарядки. Це найкращий результат серед усіх випущених моделей iPhone. Водночас результати реальних тестів ще невідомі, тому включати iPhone 17 у рейтинг недоцільно.

Натомість перше місце заслужив попередник — iPhone 16 Pro Max. Оглядачі спеціалізованого порталу Tom's Guide перевірили, скільки часу гаджет працюватиме за умови безперервного перезавантаження веб-сторінок (з'єднання 4G) зі встановленою яскравістю дисплея 150 ніт. Результат — понад 17 годин.

"iPhone 16 Pro Max не тільки має більший акумулятор, але й кремнієвий процесор A18 Pro, який демонструє чудову енергоефективність. Смартфон працює на чіпсеті A18 Pro", — констатували тестувальники.

Ємність батареї становить 4 685 мАг. Для порівняння, в iPhone 17 — 3 692 мАг, iPhone 17 Pro — 4 252 мАг, iPhone 17 Pro Max — 5 088 мАг. За даними порталу Hotline, де можна порівнювати ціни на техніку, iPhone 16 Pro Max коштує мінімум 51 999 грн. У багатьох магазинах діє знижка на модель, зокрема в Apple Store.

Вартість iPhone 16 Pro Max в Україні.

У рейтинг від Tom's Guide також увійшла модель iPhone 16 Plus. За результатами тесту виявилося, що смартфон здатен забезпечити власнику понад 14 годин автономної роботи. Збільшити час функціонування без підзарядки допомогла покращена енергоефективність чіпсета A18 і наявність акумулятора з більшою ємністю.

Зауважимо, розробники обіцяли зовсім інші показники: до 26 годин відтворення відео, 20 годин потокового перегляду і близько 100 годин прослуховування аудіо. Проте реальні цифри виявилися інакшими. Мінімальна вартість моделі — 36 200 грн.

Вартість iPhone 16 Plus в Україні.

Замикає трійку лідерів iPhone 15 Plus. Популярний YouTube-блогер протестував кілька моделей на автономність і з’ясував, що пристрій забезпечує 13 годин і 19 хвилин безперервного використання (включно з переглядом відео, іграми, перевіркою соціальних мереж і зйомкою на камеру).

Що цікаво, iPhone 15 Pro Max перевершує Plus-версію по ємності акумулятора (4 422 мАг проти 4 383 мАг), але він протримався менше — 11 годин і 41 хвилину. Мінімальна ціна iPhone 15 Plus перебуває на рівні 31 500 грн у вересні 2025 року.

Вартість iPhone 15 Plus в Україні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на українському ринку представлено чимало потужних повербанків, які дозволяють одночасно заряджати кілька пристроїв і мають велику ємність батареї. Серед хороших варіантів — Baseus Power Bank 30 000 mAh і Proove Power Bank 30 000mAh.

Також ми писали, що компанія Apple презентувала iPhone 17 та інші новинки 2025 року. В Україні вже відкрили передзамовлення: ціни стартують від 42 839 грн за модель iPhone 17 Air і сягають 119 999 грн за Pro Max.