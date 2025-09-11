Відео
Які бюджетні повербанки мають потужну батарею — моделі та ціни

Які бюджетні повербанки мають потужну батарею — моделі та ціни

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 18:30
Потужні повербанки — які бюджетні моделі обрати українцям у вересні 2025
Повербанк заряджає телефон. Фото: Pexels

Росіяни намагаються зірвати підготовку України до опалювального сезону, тому активізували масовані обстріли енергетичної та газової інфраструктури. Враховуючи можливі перебої зі світлом восени/взимку, нашим громадянам варто подбати не лише про техніку, яка довго тримає заряд, але й про потужний повербанк.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які повербанки мають велику ємність батареї та скільки коштують у вересні 2025 року.

Читайте також:

Baseus Power Bank 30 000 mAh

Споживачам варто звернути увагу на модель Baseus Power Bank 30000mAh Star-Lord Digital Fast Charge 22.5W Black (PPXJ060101). Вона може похвалитися ємністю вбудованої батареї 30 000 мАг і потужністю 22,5 Вт. Такий пристрій дозволяє одночасно підключати до 6 гаджетів, зокрема мобільні телефони, планшети, камери, деякі моделі ноутбуків тощо.

Ще одна перевага повербанка від Baseus — відносно невелика ціна. Згідно з інформацією на онлайн-платформі Hotline, де можна порівнювати вартість різноманітної техніки, цю модель продають за 1 089-2 625 грн у середньому. Тому значних витрат боятися не варто.

Які бюджетні повербанки мають потужну батарею — моделі та ціни - фото 1
Вартість повербанку від Baseus. Фото: скриншот

Proove Power Bank 30 000mAh

Альтернативний варіант для українців — модель Proove Power Bank 30000mAh Illuminator 22.5W. Ємність батареї аналогічна з попереднім пристроєм — 30 000 mAh. Цим повербанком можна заряджати смартфони, портативні навушники, смарт-годинники, планшети, фітнес-браслет тощо. Присутні порти USB-A і USB-C, є підтримка швидкої зарядки.

Вартість перебуває на рівні 1 129-1 999 грн. Деякі магазини пропонують непогані знижки саме на модель від Proove. З настанням холодної пори року ціни виростуть, оскільки посилиться попит на повербанки, тому краще не зволікати з покупкою, поки є змога заощадити кошти.

Які бюджетні повербанки мають потужну батарею — моделі та ціни - фото 2
Вартість повербанку від Proove. Фото: скриншот

Xiaomi Mi 50W Power Bank 20 000 mAh

Один із кращих представників у категорії, хоча модель має трохи меншу місткість вбудованої батареї — 20 000 mAh. Пристрій оснащений двома роз'ємами USB-A та одним USB Type-C, що дозволяє заряджати три гаджети одночасно. З інших переваг — компактні розміри, невелика вага, захист від надмірного нагрівання і короткого замикання.

Недоліки також присутні: в моделі не передбачили дисплей, через що неможливо точно оцінити поточний рівень заряду. На українському ринку повербанк від Xiaomi продають за 1 299-3 379 грн у середньому.

Які бюджетні повербанки мають потужну батарею — моделі та ціни - фото 3
Вартість повербанку від Xiaomi. Фото: скриншот

Нагадаємо, через нові масовані атаки Росії українцям радять підготуватися до можливих відключень світла восени 2025 року. Варто мати заряджені повербанки, ліхтарики, воду та запас їжі, а бізнесу слід перевірити генератори.

Також ми писали, що в українців не вийде купити новенький iPhone 17 за кордоном дешевше, оскільки доведеться сплачувати мито і податки під час ввезення техніки. Безплатно дозволяється переміщувати товари вартістю до 500 євро.

гаджети смартфон ціни відключення світла повербанк
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
