Ноутбуки з потужною батареєю — яка ціна моделей, що довго працюють без підзарядки

Дівчина з ноутбуком. Фото: Pexels

Російські війська активізували обстріли української інфраструктури, зокрема енергетичних і газових об’єктів, з метою зірвати підготовку до опалювального сезону і знову залишити людей без світла/тепла взимку. Нашим громадянам не завадить дізнатися моделі ноутбуків із чудовою автономією, аби завчасно організувати роботу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує техніка з потужною батареєю у вересні 2025 року.

Apple MacBook Air 13

Одна з популярних українських мереж техніки порадила споживачам зупинити увагу на MacBook Air 2020 модельного року. Це відносно бюджетний ноутбук серед Apple, здатний працювати без підзарядки 10-12 годин. А деяким користувачам вдавалося досягти 16-годинної автономності.

Такі показники можливі завдяки батареї великої ємності (4380 mAh) і низькому енергоспоживанню. Що стосується вартості, то в магазинах можна знайти модель мінімум за 28 000 грн. Залежно від комплектації та продавця ціна підніметься до 75 000 грн.

Ціни на Apple MacBook Air 13. Фото: скриншот

ASUS VivoBook S 15 OLED

На українському онлайн-сервісі, який дозволяє порівнювати вартість різноманітних товарів, порадили придбати ноутбук від ASUS. Тим, хто не користується продукцією Apple чи принципово працює лише на Windows, підійде модель VivoBook S 15 OLED K3502ZA. Вона характеризується легкістю, компактністю та енергоефективністю. На одному заряді техніка "живе" понад 12 годин, а коштує від 33 400 до 50 000 грн.

Ціни на ASUS VivoBook S 15 OLED. Фото: скриншот

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360

Ноутбук від південнокорейської корпорації здатен похвалитися відмінною продуктивністю і тривалістю роботи без підживлення батареї. Цей лептоп може функціонувати до 12 годин на одній зарядці, що дозволяє брати його в подорожі чи використовувати в умовах відключень світла. Ціни починаються від 31 650 грн і доходять до 49 000 грн.

Ціни на Samsung Galaxy Book 2 Pro 360. Фото: скриншот

Чи можливий блекаут взимку

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів в ефірі Новини.LIVE, що українські атомні електростанції під загрозою, оскільки неможливо повністю захистити всі об’єкти генерації від повітряних атак. Тому не виключено, що цієї зими повернуться графіки відключення світла.

"Якщо відключаться навіть дві станції, можливий масштабний блекаут, і повернення до нормальної роботи займе багато часу. Минулого року подібні побоювання не справдилися, проте ризики залишаються високими", — констатував фахівець.

Він додав, що проблеми з електроенергією традиційно посилюються з настанням холодів — через низькі температури та активне споживання ресурсу промисловими підприємствами. Навіть імпорт і поява альтернативних джерел не дозволять повністю відмовитися від обмежень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі магазини техніки відкрили передзамовлення на нові моделі iPhone. Ціни значно відрізняються від заявлених Apple. Наприклад, за звичайний iPhone 17 потрібно заплатити від 49 999 до 58 999 грн, а ціни на Pro Max сягають 119 999 грн.

Також ми писали, що у 2025 році російські масовані обстріли зменшили видобуток газу в Україні щонайменше на 500 млн кубометрів. Це ставить під загрозу опалювальний сезон. Нафтогаз посилив захист об’єктів, але ризик нових втрат зберігається.