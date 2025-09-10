Російські атаки на критичну інфраструктуру — які наслідки для опалювального сезону

Магістральний газопровід. Фото: Нафтогаз України

Російські атаки на критичну інфраструктуру України у 2025 році завдали серйозного удару по енергетичній безпеці країни. Війська РФ систематично обстрілюють об’єкти видобутку, транспортування та зберігання газу, що призвело до значних втрат. Ці удари не лише зменшили енергетичну незалежність України, але й поставили під загрозу опалювальний сезон 2025-2026 років.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголосив, що через пошкодження обладнання держава недоотримала щонайменше 500 мільйонів кубометрів.

"Ми втратили щонайменше 500 мільйонів кубометрів газу власного видобутку через ці атаки. Тому що потрібно було відновлювати обладнання, відбудовувати його. Необхідне обладнання часто відразу недоступне, його потрібно чекати", — зазначив експерт.

Він підкреслив, що основну частину видобутку вдалося відновити, а накопичення палива на зиму триває у плановому режимі.

Газова інфраструктура під ударами

Одним із головних завдань для держави залишається захист критичних газових об’єктів. За словами Харченка, НАК "Нафтогаз України" вже працює над посиленням оборони від дронових атак.

"Однак побудувати захист другого рівня — це проєкт, який триває понад рік в будь-якому разі…" — наголосив експерт.

На його думку, в короткій перспективі ризик нових втрат зберігається. Водночас українські енергетики намагаються створювати резервні варіанти постачання та ремонтувати обладнання швидше, ніж це передбачалося у воєнних умовах.

Ризики дефіциту газу взимку

Попри відновлення частини видобутку, питання достатності газу залишається відкритим. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Вечір.LIVE попередив, що країні може не вистачити ресурсу для стабільного проходження опалювального сезону.

"13,2 мільярда — цифра, яку назвали наші можновладці. Це рівно та цифра, яка була у нас торік на перше листопада. Цієї цифри 13,2 мільярда нам не буде вистачати. Нам вистачило минулого року до першого лютого. А з першого лютого ми вже купували газ по 600–800 доларів за кубометр", — підкреслив Попенко.

На його думку, навіть відновлений видобуток може не компенсувати загальні потреби країни.

Вплив атак на споживачів

Попенко вважає, що наслідки для населення можуть бути відчутними. Якщо інфраструктура знову постраждає, подача газу у багатьох містах може бути обмежена.

"Якщо пощастить, то Захід України ще витримає після обстрілів і буде з газом та світлом. Але решті треба подумати, куди переїхати", — застеріг він.

Попри загрози, експерти сходяться на думці, що ситуація контрольована. Харченко наголошує, що втрачені обсяги не є критичними й Україна зможе пройти опалювальний сезон. Однак для довгострокової безпеки потрібні інвестиції у нові системи захисту, диверсифікацію джерел постачання та розвиток зберігання палива.

Як повідомлялось, українцям слід готуватися до можливих відключень електроенергії восени. Рекомендується заздалегідь підготувати все необхідне: мати запас повербанків, ліхтариків і води.

Також ми розповідали, що опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує 15 жовтня, але можливі зміни в даті. Точна дата залежить від погодних умов, оскільки подачу тепла вмикають, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль не перевищує +8°C.