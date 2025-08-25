Опалення у 2025 році — коли стартує сезон та якими будуть тарифи для населення

Хлопчик тримає руки на батареї. Фото: УНІАН

У період воєнного стану в Україні заборонено підвищувати ціни на газ та опалення. Вартість теплопостачання для квартир, як і раніше, визначається температурою зовні та наявністю лічильника тепла.

Про те, коли може розпочатись новий опалювальний сезон в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у 2025 році

Офіційний старт опалювального сезону регламентується постановою Кабінету Міністрів. Тепло починають подавати, якщо середньодобова температура протягом трьох діб поспіль опускається до +8 °C або нижче.

Зазвичай сезон стартує близько 15 жовтня, але місцева влада може змінювати терміни залежно від погодних умов. Школи, дитсадки та лікарні часто підключають до опалення раніше, навіть якщо житловий сектор ще не отримує тепло.

Якими будуть тарифи на опалення

Мораторій на підвищення тарифів на тепло, газ та гарячу воду для населення діє до завершення війни. Лише після її закінчення влада може розглядати підвищення комунальних платежів.

На Офіційному порталі Києва зазначається, що ціни на опалення залишаються незмінними з 2019 року — 1 654,41 грн/Гкал.

Як формуються платіжки за опалення в Україні

Приблизно 90% київських багатоповерхівок оснащені будинковими лічильниками тепла. Рахунки формуються за фактичним обсягом спожитого тепла будинком.

У будинках, де є і будинкові, і квартирні лічильники, мешканці платять за тепло згідно з показаннями власного приладу та частки на загальнобудинкові потреби.

Квартири без індивідуальних лічильників оплачують різницю між загальним обсягом будинку та сумою показань інших лічильників пропорційно площі своєї квартири.

Для квартир без лічильників існує "максимальна частка" — граничний обсяг тепла, що дозволяє уникнути надмірних нарахувань та забезпечує необхідне опалення житла.

