Отопление в 2025 году — когда стартует сезон и какими будут тарифы для населения

Мальчик держит руки на батарее. Фото: УНИАН

В период военного положения в Украине запрещено повышать цены на газ и отопление. Стоимость теплоснабжения для квартир по-прежнему определяется температурой снаружи и наличием счетчика тепла.

О том, когда может начаться новый отопительный сезон в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда начнется отопительный сезон в 2025 году

Официальный старт отопительного сезона регламентируется постановлением Кабинета Министров. Тепло начинают подавать, если среднесуточная температура в течение трех суток подряд опускается до +8°C или ниже.

Обычно сезон стартует около 15 октября, но местные власти могут менять сроки в зависимости от погодных условий. Школы, детсады и больницы часто подключают к отоплению раньше, даже если жилой сектор еще не получает тепло.

Какими будут тарифы на отопление

Мораторий на повышение тарифов на тепло, газ и горячую воду для населения действует до завершения войны. Только после ее окончания власти могут рассматривать повышение коммунальных платежей.

На Официальном портале Киева отмечается, что цены на отопление остаются неизменными с 2019 года — 1 654,41 грн/Гкал.

Как формируются платежки за отопление в Украине

Примерно 90% киевских многоэтажек оснащены домовыми счетчиками тепла. Счета формируются по фактическому объему потребленного тепла домом.

В домах, где есть и домовые, и квартирные счетчики, жильцы платят за тепло согласно показаниям собственного прибора и доли на общедомовые нужды.

Квартиры без индивидуальных счетчиков оплачивают разницу между общим объемом дома и суммой показаний других счетчиков пропорционально площади своей квартиры.

Для квартир без счетчиков существует "максимальная доля" — предельный объем тепла, позволяющий избежать чрезмерных начислений и обеспечивающий необходимое отопление жилья.

Ранее мы писали, что в Украине введены новые правила предоставления жилищных субсидий. Этот инструмент является важным средством поддержки населения, которое помогает покрывать расходы на коммунальные услуги. Однако не все граждане смогут воспользоваться такой помощью.

Также мы рассказывали, что правительство ввело ряд мер для поддержки жителей прифронтовых территорий, которые оказались в сложных обстоятельствах из-за близости к зоне боевых действий. Эти решения охватывают как социальные выплаты населению, так и поддержку аграрного сектора и критически важных предприятий.