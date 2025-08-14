19 400 грн на дрова та компенсація електрики — кому держава виплатить гроші у 2025 році

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уряд ухвалив низку рішучих кроків для підтримки жителів прифронтових регіонів, що опинилися у складних умовах через близьке перебування до зони бойових дій. Рішення стосуються як соціальних виплат для населення, так і допомоги аграріям та критично важливих підприємств.

Про те, яку фінансову підтримку отримають українці з прифронтових регіонів цього року, повідомила у своєму Телеграм-каналі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Яку підтримку надаватимуть українцям при оплаті комунальних послуг

Уряд затвердив додаткові заходи для прифронтових територій. Зокрема, Кабінет Міністрів виділив по 19 400 грн на придбання дров, вугілля або торфу для опалення для кожного домогосподарства, яке проживає на прифронтових землях.

"Також компенсуємо 100 кВт електроенергії на людину щомісяця", — зазначила Свириденко.

Яку підтримку надаватимуть аграріям та критично важливим підприємствам

За словами прем'єрки, для аграріїв, які працюють у зоні бойових дій, передбачено субсидію 1 000 грн за гектар. Крім того, доступні гранти на садівництво та облаштування теплиць до 400 тис. грн за гектар з компенсацією до 80% витрат. Однак вона не уточнила, чи це стосується лише нових землевласників у прифронтових регіонах.

Також критично важливі підприємства у цих регіонах матимуть право бронювати до 100% своїх працівників, які підлягають військовому обліку.

