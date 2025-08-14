Відео
Головна Економіка 19 400 грн на дрова та компенсація електрики — хто отримає гроші

19 400 грн на дрова та компенсація електрики — хто отримає гроші

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 13:06
19 400 грн на дрова та компенсація електрики — кому держава виплатить гроші у 2025 році
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уряд ухвалив низку рішучих кроків для підтримки жителів прифронтових регіонів, що опинилися у складних умовах через близьке перебування до зони бойових дій. Рішення стосуються як соціальних виплат для населення, так і допомоги аграріям та критично важливих підприємств.

Про те, яку фінансову підтримку отримають українці з прифронтових регіонів цього року, повідомила у своєму Телеграм-каналі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Читайте також:

Яку підтримку надаватимуть українцям при оплаті комунальних послуг

Уряд затвердив додаткові заходи для прифронтових територій. Зокрема, Кабінет Міністрів виділив по 19 400 грн на придбання дров, вугілля або торфу для опалення для кожного домогосподарства, яке проживає на прифронтових землях.

"Також компенсуємо 100 кВт електроенергії на людину щомісяця", — зазначила Свириденко.

Яку підтримку надаватимуть аграріям та критично важливим підприємствам

За словами прем'єрки, для аграріїв, які працюють у зоні бойових дій, передбачено субсидію 1 000 грн за гектар. Крім того, доступні гранти на садівництво та облаштування теплиць до 400 тис. грн за гектар з компенсацією до 80% витрат. Однак вона не уточнила, чи це стосується лише нових землевласників у прифронтових регіонах.

Також критично важливі підприємства у цих регіонах матимуть право бронювати до 100% своїх працівників, які підлягають військовому обліку.

Раніше ми писали, що літо — ідеальний час, щоб підготуватися до опалювального сезону. Раннє придбання дров допомагає заощадити та уникнути осінньої метушні.

Також ми розповідали, що тарифи в Україні залишаються актуальною темою. Оскільки час від часу з’являються прогнози щодо подорожчання комунальних послуг у 2026 році, багатьох цікавить, чи варто готуватися до зростання витрат на опалення, світло, газ та воду.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
