Главная Экономика 19 400 грн на дрова и компенсация электричества — кто получит

19 400 грн на дрова и компенсация электричества — кто получит

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 13:06
19 400 грн на дрова и компенсация электричества — кому государство выплатит деньги в 2025 году
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Правительство приняло ряд решительных шагов для поддержки жителей прифронтовых регионов, оказавшихся в сложных условиях из-за близкого пребывания в зоне боевых действий. Решения касаются как социальных выплат для населения, так и помощи аграриям и критически важных предприятий.

О том, какую финансовую поддержку получат украинцы из прифронтовых регионов в этом году, сообщила в своем Телеграмм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также:

Какую поддержку будут оказывать украинцам при оплате коммунальных услуг

Правительство утвердило дополнительные меры для прифронтовых территорий. В частности, Кабинет Министров выделил по 19 400 грн на приобретение дров, угля или торфа для отопления для каждого домохозяйства, проживающего на прифронтовых землях.

"Также компенсируем 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно", — отметила Свириденко.

Какую поддержку будут оказывать аграриям и критически важным предприятиям

По словам премьера, для аграриев, работающих в зоне боевых действий, предусмотрена субсидия 1 000 грн за гектар. Кроме того, доступны гранты на садоводство и обустройство теплиц до 400 тыс. грн за гектар с компенсацией до 80% расходов. Однако она не уточнила, касается ли это только новых землевладельцев в прифронтовых регионах.

Также критически важные предприятия в этих регионах будут иметь право бронировать до 100% своих работников, подлежащих воинскому учету.

Ранее мы писали, что лето — идеальное время, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Раннее приобретение дров помогает сэкономить и избежать осенней суеты.

Также мы рассказывали, что тарифы в Украине остаются актуальной темой. Поскольку время от времени появляются прогнозы относительно подорожания коммунальных услуг в 2026 году, многих интересует, стоит ли готовиться к росту расходов на отопление, свет, газ и воду.

коммунальные услуги выплаты электроэнергия деньги отопление дрова
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
