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Головна Економіка Сезон дров розпочато — де можна купити та скільки коштують

Сезон дров розпочато — де можна купити та скільки коштують

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 13:06
В Україні почали заготовляти дрова для населення — де купити та скільки коштує куб
Колоди лежать біля дороги. Фото: Pexels

Літній період — найкраща пора, щоб подбати про опалення на зиму. Завчасно придбані дрова дозволяють не лише зекономити кошти, а й допомагають уникнути осінньої метушні.

Про те, де вже почали заготовляти дрова для населення та скільки коштує куб палива влітку 2025 року, Суспільному розповіли у Слобожанському лісовому офісі ДП "Ліси України".

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Де заготовляють дрова для населення

У лісгоспах Полтавщини вже стартувала заготівля та продаж паливної деревини. Попит традиційно починає зростати ще з середини літа. За даними філії "Слобожанський лісовий офіс" державного підприємства "Ліси України", з початку року в регіоні реалізували майже 79 тисяч кубометрів дров.

За сприятливих погодних умов заготівля деревини триває протягом усього року. У роботах беруть участь понад 40 лісництв області.

Зокрема, у Хорольському лісництві зараз проводять вибіркові санітарні рубки. Щодня тут заготовляють приблизно 10 складометрів деревини, яку потім продають місцевим жителям. 

Основна порода — дуб, колоди довжиною один метр. Їх розпилюють і складають для подальшої реалізації. Усю деревину маркують спеціальними бирками, які підтверджують її легальне походження.

Скільки коштують дрова та як їх купити

Ціни на дрова варіюються залежно від породи: від 684 до 1 272 гривень за кубометр. Найбільшим попит мають тверді породи деревини. Процедура купівлі доволі проста. Потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Покупець укладає договір, оплачує замовлення в банку — і вже незабаром отримує своє паливо. 

У перші місяці літа кількість охочих зростає, іноді навіть виникають черги. За даними лісгоспу, лише у Хорольському лісництві за перше півріччя продали понад 2 тисячі кубометрів дров.

Раніше ми писали, що дрова вигідніше купувати навесні або влітку — ціни нижчі, а деревина встигає висохнути до зими. Це особливо актуально для "зимового" лісу.

Також ми розповідали, що дерева часто проростають самосівом у неправильних місцях, наприклад, біля паркану. Згодом такі рослини можуть усохнути та стати небезпечними.

опалювальний сезон опалення дрова деревина вартість
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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