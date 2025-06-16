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Головна Економіка Вартість дров в Україні — скільки коштує куб для населення

Вартість дров в Україні — скільки коштує куб для населення

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Дата публікації: 16 червня 2025 18:15
Соціальні ціни на дрова для населення — скільки діятиме пропозиція
Зрізані стовбури дерев. Фото: Pexels
Ключові моменти На скільки зросла "вартість лісу" в Україні Як вдалось досягти рекордних результатів на аукціонах

У Державному підприємстві "Ліси України" завершилися квартальні торги, на яких майже весь запропонований ліс було успішно продано. Зокрема, 98% круглого лісу та 94% паливних дров знайшли своїх покупців. Це — рекордний результат за весь час проведення таких торгів.

Про те, як змінилась вартість дров в Україні та коли побутовим споживачам слід записатись паливом, повідомила пресслужба підприємства "Ліси України".

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На скільки зросла "вартість лісу" в Україні

Генеральний директор підприємства Юрій Болоховець розповів, що попит на паливні дрова залишається високим, через що їхня ціна зросла більш ніж на 20%. Водночас темпи зростання цін на кругляк трохи сповільнилися. Наразі діють такі пропозиції:

  • дуб — понад 20 тис. грн/м³;
  • вартість вільхи та берези піднялася до 8 тис. грн/м³;
  • ясен — до 6,6 тис. грн/м³, що на третину більше, ніж раніше;
  • дрова для промислового використання подорожчали до 1,55 тис. грн за кубометр.

Ціни на сосну та ялицю майже не змінилися. Загалом ринок демонструє стабільне зростання цін, але вже не такими швидкими темпами, як раніше.

Дрова для побутових потреб також подорожчали до 1,55 тис. грн/м³. Тому громадянам радять купувати дрова заздалегідь, поки ще діють соціальні літні ціни.

Як вдалось досягти рекордних результатів на аукціонах

Цього року було впроваджено новий підхід до формування початкових цін — завдяки зниженню стартових ставок вдалося швидко досягти ринкових цін завдяки високій конкуренції на торгах.

Підприємство також провело піврічні форвардні аукціони, які дозволили деревообробним компаніям зафіксувати обсяги та ціни на ліс. Як і очікувалося, ті, хто заздалегідь уклав форвардні угоди, залишилися у виграші — адже більшість позицій значно подорожчали під час основних торгів.

На форварди було виставлено 30% від усього запланованого обсягу заготівлі. У результаті вдалося продати 96% круглого лісу та 91% паливних дров. Це підтверджує, що форвардні угоди допомагають виробникам краще планувати свої закупівлі та стабілізувати бізнес.

Раніше ми писали, що літо — це найзручніший період для того, щоб заздалегідь подбати про дрова на зиму. Завчасна підготовка палива допоможе зекономити кошти, забезпечити комфортне тепло в холодні місяці та уникнути зайвих проблем восени.

Також ми розповідали, що коли дерева у вашому саду або на подвір’ї сильно розрослися, їхні гілки можуть виходити за межі вашої ділянки, заважати сусідам, створювати тінь або забруднювати територію опалим листям чи плодами. Через це у власників часто виникає питання — чи можна їх самостійно обрізати.

опалювальний сезон ліс опалення торги дрова деревина
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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