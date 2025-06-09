Дрова на опалювальний сезон — яку деревину потрібно заготовити ще влітку

Дерева порізані на дрова. Фото: Pexels

Літо — найкращий час, щоб подумати про дрова на зиму. Якщо підготувати паливо завчасно, можна зекономити, забезпечити собі тепло та уникнути клопотів восени.

Про те, які дрова варто заготовляти влітку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чому дрова варто заготовляти заздалегідь

Найкращі дрова — ті, що добре горять, дають багато тепла, мало димлять і залишають мінімум золи. Ідеальний варіант — суха деревина твердих порід: дуб, ясен, акація. Вони довго горять і мають високу тепловіддачу.

Свіжозрізане дерево містить до 50% вологи, тому його обов’язково потрібно сушити — щонайменше три місяці. Сухі дрова горять краще, димлять менше й ефективно нагрівають приміщення.

Коли краще купувати дрова

Купувати дрова можна у будь-яку пору року, але найвигідніше — навесні або влітку. У цей період ціни нижчі, а паливо встигає добре просохнути до опалювального сезону. Особливо це важливо, якщо ви купуєте "зимовий" ліс. Різні породи деревини також мають свої особливості, наприклад:

Дуб — потребує не менше 2 місяців сушіння. Ясен і акація — мають менше вологи (35–40%) та легко розпалюються. Сосна та береза — можуть горіти навіть у свіжому вигляді, але швидко згорають і дають більше диму.

Якщо не маєте часу чекати, можна придбати дрова камерної сушки — вони вже повністю готові до використання, хоч і дорожчі. Якщо заготовити деревину заздалегідь не вийшло — придбайте хоча б частину палива за кілька місяців до початку холодів. Це дозволить змішувати сухі й вологі поліна, що полегшить розпалювання.

Тож, готувати дрова влітку — це не лише зручно, а й економно. При цьому варто обирати правильну породу, подбати про сушіння та правильне зберігання сировини.

Раніше ми писали, що кожен власник землі має право облаштовувати її на свій розсуд, якщо це не суперечить закону. Однак певних норм все ж варто дотримуватись, адже навіть зелені насадження іноді спричиняють суперечки між сусідами.

Також ми розповідали, що дерева часто висаджують у дворах, вулицях й парках. Але іноді вони виростають самосівом у непередбачених місцях — наприклад, біля чужого паркану. Згодом таке дерево може всохнути й стати небезпечним.