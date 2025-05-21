Самосів біля вашого паркану — чи можна рубати на дрова у 2025

Пеньок біля паркану. Фото: Pexels

Дерева — звична частина наших дворів, вулиць і парків. Однак інколи вони самосівом проростають в місцях, в яких це не планувалось, наприклад, прямо біля паркану вашого двору. З часом таке дерево може всохнути та становити загрозу майну та людям. У таких випадках виникає бажання просто зрубати його на дрова. Але чи можна це робити, якщо технічно, рослина поза межами вашої ділянки.

Відповідь на це питання можна знайти у постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах".

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Коли дерево можна зрубати без дозволу

Якщо дерево росте безпосередньо на вашій приватній земельній ділянці, у більшості випадків узгоджувати його видалення з місцевою владою не потрібно. Також це правило поширюється на неприватизовані ділянки, на яких розташоване житло або господарські споруди.

Але якщо ви не впевнені, чи конкретне дерево знаходиться в межах приватної території, краще звернутися до представників місцевої влади для уточнення.

Коли на видалення дерева потрібно отримати дозвіл

Якщо дерево росте за межами вашої ділянки, наприклад, за парканом або біля дороги, його зрубати без дозволу — не можна. У такому разі потрібно подати заяву до місцевої ради.

Спеціальна комісія огляне дерево, оформить акт і визначить суму, яку слід сплатити як компенсацію (відновну вартість). Без цієї оплати зрубувати дерево заборонено. Однак, є кілька ситуацій, коли дерево можна зрізати без компенсаційних виплат:

під час капітального ремонту;

якщо це самосів (деревце до 5 см у діаметрі);

якщо дерево є аварійним і становить небезпеку.

Зрубане без дозволу дерево вважається порушенням. За це передбачено штраф і обов’язкова компенсація за завдані збитки. Сума стягнення залежить від діаметра стовбура зрубаного дерева.

Раніше ми писали, що українці мають право облаштовувати свої земельні ділянки на власний розсуд, якщо це не суперечить закону. Висаджуючи дерева чи кущі, власники прагнуть зробити подвір’я затишнішим, але іноді такі насадження стають причиною суперечок із сусідами.

Також ми розповідали, що попри завершення опалювального сезону, деякі господарі вже готуються до зими — заготовляють дрова, поки вони дешевші. Самозаготівля — ще економніший варіант, та перед тим, як рубати сухостій у лісосмугах, слід з’ясувати, чи це дозволено.